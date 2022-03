Battlefield 2042 : DICE travaille sur une refonte des cartes actuelles

PC Édition Standard → 29,59 € au lieu de 59,99 €, soit 51 % de réduction. Édition Gold → 85,22 € au lieu de 89,99 €, soit 5 % de réduction. Édition Ultimate → 105,68 € au lieu de 109,99 €, soit 4 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 64,99 € au lieu de 79,99 €, soit 19 % de réduction. Édition Gold → 79,99 € au lieu de 99,99 €, soit 20 % de réduction. Édition Ultimate → 95,39 € au lieu de 119,99 €, soit 21 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Bien que Battlefield 2042 n'ait pas convaincu la grande majorité des joueurs et des joueuses, DICE n'a pas dit son dernier mot. En effet, depuis la sortie officielle, ces derniers travaillent sur des améliorations et correctifs afin d'améliorer l'expérience de jeu. Dans ce sens, ils ont récemment dévoilé lSur le site officiel de Battlefield 2042, les développeurs ont récemment partagé une publication . Grâce aux retours des joueurs, ils ont pu identifier certains problèmes liés à la configuration et aux dimensions des cartes actuelles. Ainsi,À ce sujet, ils écrivent dans leur récente communication : « Nous vous avons vu utiliser le terme de « Walking Simulator » pour décrire votre sentiment en jeu. Nous comprenons que ce n'est pas une expérience satisfaisante et nous admettons que le temps de trajet global est conséquent ».Selon ces retours, ils entendent bien apporter certaines modifications aux cartes d'ores et déjà disponibles sur le jeu, via la suppression de plusieurs points à capturer, le retrait de véhicules sur des maps précises ou bien le changement d'emplacement des spawns.. De ce fait,Pour rappel,. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :