Battlefield 2042 : DICE compte améliorer les spécialistes

Battlefield 2042 souffre, malheureusement, de nombreux problèmes techniques et bugs, et ce depuis son lancement officiel. Heureusement, les développeurs de chez DICE cherchent à rectifier le tir et n'ont de cesse de rechercher des améliorations à implanter dans le soft. Dans ce sens,, dans les prochains mois.Récemment, les développeurs ont publié un post sur le site officiel . Dans celui-ci, ces derniers expliquent et donnent des détails quant à la refonte des cartes actuelles, et celles à venir. En plus de cela, ils mentionnent les spécialistes. S'ils ne comptent pas les retirer du jeu, ils cherchent tout de même à « améliorer leur gameplay » afin de « les intégrer dans le monde de Battlefield 2042 ».Pour cela, DICE enjoint les joueurs et les joueuses à partager leur expérience et apporter leur feedback, concernant ce sujet. Les développeurs prendront en compte ces retours, pour façonner au mieux et améliorer les spécialistes. À l'heure actuelle, ils n'ont pas donné plus d'informations quant aux améliorations à venir pour cette feature, mais promettent de partager un article détaillé et dédié à cette question, prochainement.Par contre,. DICE prévoit, avant cela, d'apporter et de rendre les nouvelles versions des cartes de jeu disponibles. La refonte de Kaléidoscope et Renouveau devant arriver pour la première saison, prévue pour cet été 2022.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :