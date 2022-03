Battlefield 2042 : Le chat vocal arrive dans peu de temps

PC Édition Standard → 29,59 € au lieu de 59,99 €, soit 51 % de réduction. Édition Gold → 85,22 € au lieu de 89,99 €, soit 5 % de réduction. Édition Ultimate → 105,68 € au lieu de 109,99 €, soit 4 % de réduction.

La tant attendue mise à jour 3.3 est arrivée aujourd'hui, mardi 8 mars, sur la plupart des plateformes de jeu. Apportant son lot de nouveautés et corrections,. Il faudra donc s'armer d'un peu plus de patience pour voir ladite fonctionnalité arriver sur Battlefield 2042. Rassurez-vous tout de même, cette attente ne durera que quelques semaines.En effet, c'est dans le patch notes de la mise à jour d'aujourd'hui que les développeurs ont partagé une information supplémentaire. Ils ont indiqué que « la prochaine mise à jour est actuellement prévue pour début avril ». Si son contenu n'est pas totalement connu à l'heure où nous écrivons ces lignes,. D'ailleurs, celle-ci devrait comporter « un plus grand ensemble de modifications et de correctifs ».D'ailleurs, DICE travaillerait actuellement à la refonte des cartes actuelles et prévoirait de proposer, à l'avenir, des maps avec de plus petites dimensions afin d'améliorer l'expérience des joueurs et joueuses sur Battlefield 2042. Mais nous ne savons pas encore quand ces nouvelles cartes sortiront ni quand celles retravaillées paraîtront.Pour rappel,. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :