Battlefield 2042 : DICE dévoile quelques détails sur l'un des modes

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

, qui s'occupe de l'un de ces modes, a décidé de donner quelques indices sur la nouvelle expérience que proposera. Selon, ce mode que nous connaissons sous le nom de, bien qu'il ne s'agisse que d'une rumeur pour le moment, sera l'occasion pour les joueurs de. D'après la description officielle disponible sur le site du jeu , celle-ci indique que cette expérience est comme « une lettre d'amour adressée aux fans et aux joueurs de longue date ».Selon les informations que nous connaissons déjà, Battlefield Hub sera non seulement l'occasion de découvrir ou redécouvrir des anciennes cartes de la franchise, mais aussi. Il s'agira ni plus ni moins d'un mode bac à sable dans lequel les joueurs pourront s'adonner à toutes les folies.Pour le moment, ces informations restent à confirmer, et nous aurons la révélation finale de ce mode lors de l'EA Play Live du 22 juillet. Toutefois, le retour de certaines cartes aimées des joueurs est bien officiel. Pour rappel, Battlefield 2042 sera disponible le 22 octobre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Vous pouvez, si vous le souhaitez, d'ores et déjà le précommander