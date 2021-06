Battlefield 2042 : Un leak dévoile un mode Battlefield Hub et Hazard Zone

Selon ma source, il ne s'agira pas nécessairement d'une expérience compétitive ou équilibrée. Au lieu de cela, il s'agira d'une expérience sandbox ultime où les joueurs pourront simplement s'amuser.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Voici ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour les plus nostalgiques de. Outre ses deux modes déjà présentés, à savoir Guerre totale et Zone à risque , le troisième et dernier, qui est pour le moment officiellement confidentiel, a fait parler de lui au travers d'une vidéo parue sur le discord d'Henderson.Si cela n'est à l'heure actuelle qu'une simple rumeur, celle-ci démontre quedans lequel plusieurs anciennes cartes des opus de la licence seront disponibles. À travers celui-ci, les joueurs pourront retrouver de remasters des cartes les plus connues, mais aussi des véhicules et des armes de toute la franchise, aussi bien dans les modes histoire que dans les modes online.Selon la vidéo publiée sur YouTube,, avec également un système saisonnier ainsi que des battle pass. Précédemment, EA avait bien précisé qu'il ne s'agissait, normalement, pas d'un battle royale, et pour avoir une idée plus précise de celui-ci, Henderson a déclaré que son gameplay se rapprochait de celui d'En revanche, nous pouvons compter suretpour nous dévoiler d'ici peu le dernier mode qui sera présent dans Battlefield 2042 . Pour rappel,sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.