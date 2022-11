Battlefield 1 possède dix-sept fois plus de joueurs que Battlefield 2042 sur Steam

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



va fêter son premier anniversaire ce 19 novembre, et pour le moment, le FPS est loin d'être une réussite. Si de nombreux changements ont été effectués, pour redresser la barre, notamment en l'optimisant et en corrigeant les problèmes, il reste encore du travail, alors que la communauté attend, elle, du contenu de taille, qui pourrait arriver avec la saison 3, dont le nom aurait fuité Mais en attendant, le constat est sans appel :. Comme nous pouvons le voir sur Steam Charts , qui partage diverses statistiques liées aux jeux Steam,. Il est effectivement devancé par ses deux prédécesseurs, à savoir Battlefield 1 (2016) et Battlefield V (2018).Fait encore plus intéressant,contre seulement 3 730 pour BF 2042. BF V culmine, lui, à 15 424.Les modifications et ajouts à venir pourraient cependant inverser ces chiffres, notamment en réimplantant les classes , pour un gameplay plus en lien avec l'historique de la franchise, mais aussi du contenu pour varier l'expérience. La saison 3 devrait arriver d'ici quelques semaines, de fait, DICE et EA nous révéleront les détails très vite. Pendant ce temps, le rival de toujours, Call of Duty, continue de séduire les joueurs, avec plus d'un milliard de dollars générés en dix jours pour Modern Warfare 2