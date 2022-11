Battlefield 2042 : Le nom de la Saison 3 aurait été découvert

C'est à la fin du mois d'août que les joueurs et les joueuses ont pu découvrir la Saison 2 de. Celle-ci a introduit plusieurs nouveautés sur le soft, notamment de nouvelles armes et un nouveau Spécialiste, pour ne citer que ces exemples. Or, tous les regards se portent désormais vers la prochaine saison.À ce sujet, le datamineur bien connu, Temporyal, aurait découvert le nom de la Saison 3 de Battlefield 2042. Selon lui,du titre de DICE et EA serait nomméeen anglais. Temporyal a, d'ailleurs, partagé sa découverte via une publication sur son compte Twitter. Cependant, le datamineur n'a pas dévoilé de détails à propos du possible contenu de cette troisième saison.Néanmoins, nous vous invitons à prendre ces informations avec de grosses pincettes. Rien n'a été officialisé pour le moment. Ainsi, il est préférable d'attendre une communication de la part de DICE ou bien d'EA pour connaître le nom officiel de la Saison 3 de Battlefield 2042 et afin d'en savoir plus quant à son contenu précis.À l'heure actuelle, la date de lancement de cette nouvelle saison n'a pas encore été communiquée. D'après plusieurs sources, dont le journaliste Tom Henderson , celle-ci devrait se rendre disponible à la fin du mois de novembre. Mais là encore, rien n'est sûr. Évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que de nouvelles informations seront disponibles.

Battlefield 2042 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :

PC Édition Standard → 37,27 € au lieu de 59,99 €, soit 38 % de réduction. Édition Gold → 85,22 € au lieu de 89,99 €, soit 5 % de réduction. Édition Ultimate → 105,68 € au lieu de 109,99 €, soit 4 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 67,99 € au lieu de 79,99 €, soit 15 % de réduction. Édition Gold → 76,99 € au lieu de 99,99 €, soit 23 % de réduction. Édition Ultimate → 91,99 € au lieu de 119,99 €, soit 23 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.