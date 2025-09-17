PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux qui quittent le catalogue en octobre 2025

PlayStation a récemment révélé les jeux qui quitteront le catalogue du PS Plus Extra et Premium, au cours du mois d'octobre 2025.

Jeux sortants du PS Plus Extra et Premium en octobre 2025

Battlefield 1

Ghostbusters: Spirits Unleashed Echo Edition

Tour de France 2023

The Last Clockwinder

Les abonnements PlayStation Plus

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Comme vous le savez, en 2022, PlayStation a lancé sa nouvelle formule(aussi dit «»). Depuis cela, les joueurs et les joueuses étant sur PS4 ou bien PS5 ont le choix entre trois abonnements distincts, avec divers avantages. Celles et ceux qui ont opté pour l'abonnementouont, de ce fait, accès à un catalogue de jeux se renouvelant régulièrement.Ainsi, tous les mois, de nouveaux titres arrivent dans leet, alors que d'autres en sont retirés. D'ailleurs, nous connaissons à présent. Mais, sans plus tarder, voiciEn souscrivant à l'abonnement, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnementest, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.L'abonnementest affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages duCelles et ceux abonnés au(dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnementet ont, en plus, accès à des versions d'essai et au catalogue des jeux dits « classiques ».