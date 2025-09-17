PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux qui quittent le catalogue en octobre 2025

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 septembre 2025 à 14h26
PlayStation a récemment révélé les jeux qui quitteront le catalogue du PS Plus Extra et Premium, au cours du mois d'octobre 2025.
PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux qui quittent le catalogue en octobre 2025
Comme vous le savez, en 2022, PlayStation a lancé sa nouvelle formule PlayStation Plus (aussi dit « PS Plus »). Depuis cela, les joueurs et les joueuses étant sur PS4 ou bien PS5 ont le choix entre trois abonnements distincts, avec divers avantages. Celles et ceux qui ont opté pour l'abonnement PS Plus Extra ou PS Plus Premium ont, de ce fait, accès à un catalogue de jeux se renouvelant régulièrement.

Ainsi, tous les mois, de nouveaux titres arrivent dans le PS Plus Extra et PS Plus Premium, alors que d'autres en sont retirés. D'ailleurs, nous connaissons à présent les jeux qui quittent le catalogue PS Plus Extra et Premium en octobre 2025.

Jeux sortants du PS Plus Extra et Premium en octobre 2025

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Au mois d'octobre 2025, plusieurs jeux ne seront plus disponibles via le PS Plus Extra et/ou PS Plus Premium. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des titres qui vont quitter le fameux service de PlayStation dans les semaines à venir :
  • Battlefield 1
  • Ghostbusters: Spirits Unleashed Echo Edition
  • Tour de France 2023
  • The Last Clockwinder

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Les abonnements PlayStation Plus 

En souscrivant à l'abonnement PlayStation Plus Essential, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnement PlayStation Plus Essential est, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.

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L'abonnement PlayStation Plus Extra est affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages du PS Plus Essential.

Celles et ceux abonnés au PlayStation Plus Premium (dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnement PlayStation Plus Extra et ont, en plus, accès à des versions d'essai et au catalogue des jeux dits « classiques ».
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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