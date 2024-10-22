Battlefield 1 : Une nouveauté majeure ajoutée pour les 8 ans

Après Battlefield 2042 et Battlefield 5, Battlefield 1 reçoit via la mise à jour du 22 octobre le tout nouveau système anti-triche développé par EA.
En 2022, EA avait annoncé le développement de son propre outil anti-triche
visant à améliorer la sécurité et le plaisir des joueurs sur les jeux Battlefield. Baptisé EA Anticheat, il est déjà utilisé dans plusieurs jeux de l'éditeur et aurait permis d'empêcher plus de 5 millions de tentatives de triche depuis son lancement. Celui-ci avait déjà été déployé sur les autres titres de la franchise Battlefield, respectivement en octobre 2023 et en avril 2024. Mais aujourd'hui, Battlefield 1
va enfin en bénéficier.
Un outil plus sécurisé pour les joueurs de Battlefield 1
EA Anticheat figure dans le contenu de la dernière mise à jour en date du titre, déployée le 22 octobre sur les versions PS4, Xbox One et PC.
En soi, cet outil n'apporte pas de grands changements visuels, notamment lors de la connexion des joueurs. En revanche, il va permettre aux équipes chargées de la surveillance de Battlefield 1 de bénéficier de meilleurs outils pour punir les tricheurs
. D'ailleurs, il est précisé qu'il sera notamment très utile sur PC
, où les mods et les options de triche sont plus répandus.
Le système anti-triche concerne tous les modes multijoueur de Battlefield 1 et ne ralentit pas la vitesse de jeu. Cependant, les joueurs peuvent être inquiets concernant la gestion des données liées à la vie privée. Mais EA a voulu se montrer rassurant. Par le passé, l'éditeur passait par un système développé par un tiers. De fait, il n'avait aucun contrôle en cas de fuite de données ou d'éventuelle revente d'infirmations sur le Dark Web. Mais avec EA Anticheat, l'éditeur rappelle que l'outil n'est actif que lorsqu'une partie est lancée.
Enfin, il est précisé que le système anti-triche ne collecte pas d'informations personnelles, d'historique de navigation ou de données sans rapport avec le jeu
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