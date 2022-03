Battlefield : Plusieurs opus seraient victimes de problèmes de serveurs

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Avec les multiples problèmes quea rencontrés et rencontre encore, depuis son lancement officiel, de nombreuses personnes se sont tournées vers les précédents opus de la licence. Ainsi, Battlefield V, Battlefield 1, Battlefield 4 et Battlefield Hardline sont toujours plébiscités.Malheureusement, selon certains retours dont MP1st , il y aurait. Cela concernerait essentiellementet Battlefield Hardline. En effet, des utilisateurs ont partagé leur expérience sur la page Reddit de Battlefield 1 : ils sont victimes de nombreux soucis de connexion et crashs de jeu, et ce, assez régulièrement. Plusieurs mentionnent le fait que cela serait dû à des hackers, effectuant des attaques DDoS.D'ailleurs, personne ne serait épargné puisque ces soucis sont autant présents sur les serveurs américains que sur ceux européens. Et cela semble être le cas, déjà. Rappelons également que ce n'est pas la première fois que cela arrive sur des jeux labellisés Electronic Arts. En effet, Titanfall 1 et Titanfall 2 ont rencontré les mêmes problèmes, par le passé.À ce jour, EA n'a pas pris la parole concernant les problèmes et les possibles attaques DDoS sur les serveurs de certains titres Battlefield. Il faudra donc attendre une communication officielle de leur part, pour en savoir davantage quant à ce sujet-là, en espérant évidemment qu'ils règlent cela au plus vite.