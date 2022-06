Gotham Knights : La taille de Gotham évoquée par les développeurs

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Gotham Knights est l'un des jeux les plus attendus de cette année 2022. Devant débarquer au mois d'octobre, la communication concernant le prochain titre de WB Games Montréal s'intensifie, ces derniers temps. Lors du Summer Game Fest de cette année, nous avons eu le droit à une nouvelle vidéo présentant Nightwing. Or, ce n'est pas tout.En effet, récemment, les journalistes de Game Informer ont interviewé la productrice exécutive, Fleur Marty, et Geoff Ellenor, le directeur du jeu, au sujet de Gotham Knights. L'occasion d'en savoir plus quant à la. À ce sujet, Geoff Ellenor a déclaré : « C'est assez grand, je n'ai pas superposé les cartes, mais notre Gotham est grand ». Ce à quoi Fleur Marty a ajouté : « C'est sûr que c'est la plus grande version de Gotham, qui a été représentée jusqu'à alors dans les jeux vidéo ».Heureusement, les joueurs et les joueuses pourront compter sur un moyen de déplacement. Il s'agit du. D'ailleurs, il sera possible de le personnaliser à sa guise, en changeant ses couleurs et les sons qu'il émet. Les différents coloris pourront être débloqués en explorant Gotham, précise Fleur Marty.Pour rappel,doit débarquer le 25 octobre 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series. D'ailleurs, il est d'ores et déjà possible de précommander le jeu dans différentes éditions