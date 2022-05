Gotham Knights : Un premier trailer de gameplay mettant en scène Nightwing et Red Hood

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis sa toute première annonce officielle, beaucoup attendent avec impatience l'arrivée de Gotham Knights. Développé WB Games Montréal et édité par Warner Bros. Interactive Entertainment, le titre refait parler de lui alors qu', ce mardi 10 mai.En effet, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre viennent tout juste de poster un premier trailer de gameplay. Celui-ci est essentiellement centré sur deux personnages, c'est-à-dire sur. Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront avoir un bel aperçu de ces deux héros jouables.Dans ce sens, Nightwing disposera d'un planeur et son style de combat se veut assez acrobatique. À l'inverse, Red Hood utilise des armes à feu et possède une capacité de saut puissante. Il y a fort à parier que dans les prochaines semaines, voire mois, une autre vidéo de gameplay arrivera sur la Toile et présentera cette fois-ci, Robin et Batgirl.Finalement, selon une information apparue sur la page du jeu du PlayStation Store, Gotham Knights pourrait proposer un mode coopératif, jusqu'à 4 jours. Précédemment, les développeurs avaient annoncé que celui-ci ne supporterait que 2 joueurs. Pour le moment, nous n'en savons pas plus à ce sujet, malheureusement. Mais nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Pour rappel,est attendu pour le. Il devrait sortir sur