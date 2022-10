Gotham Knights sort-il sur PS4 et Xbox One ?

sort à la fin du mois d'octobre de cette année, et ce sur plusieurs plateformes de jeu. À ce sujet, de nombreux joueurs et joueuses se demandent siD'après les dernières informations partagées par WB Games Montréal et Warner Bros. Interactive Entertainment,arrive le 21 octobre sur la dernière console de Sony et Microsoft, mais aussi sur PC (via Steam et l'Epic Games Store). Initialement, le soft devait également débarquer suret. Or, au début du mois de mai 2022 , nous avons appris la mauvaise nouvelle :D'ailleurs, le studio de développement et l'éditeur du titre ont justifié leur choix en déclarant : « Pour offrir la meilleure expérience de jeu possible aux joueurs, le jeu sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC et ne sera pas disponible pour les consoles PlayStation 4 ou Xbox One ». De ce fait,et ne sort donc que sur la dernière génération de consoles, ainsi que sur PC.Par ailleurs, remarquons que la fonctionnalité cross-play ne sera pas de la partie, au lancement officiel de. Nous ne savons pas encore si les développeurs ont prévu de l'ajouter par la suite ou non.Pour rappel, sur, les joueurs et les joueuses auront l'opportunité d'incarner les quatre justiciers suivants : Red Hood, Nightwing, Batgirl et Robin. Suite à la mort tragique du Chevalier Noir, Batman, ces derniers se doivent de protéger Gotham City. Une aventure qui nous amènera à affronter de nombreux vilains emblématiques de l'univers, tels qu'Harley Quinn, la Cour des Hiboux ou encore Mr. Freeze, pour ne citer que ces quelques exemples.sort le 21 octobre 2022 sur PS5, Xbox Series et PC ( configurations requises ). Plusieurs éditions sont prévues ainsi que des bonus de précommande. Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de le précommander tout en faisant de belles économies :