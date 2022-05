Gotham Knights : Les versions PS4 et Xbox One annulées

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis quelques semaines, la communication autour de Gotham Knights semble légèrement s'accélérer. Dernièrement, une information provenant du PlayStation Store laisse penser que Gotham Knights proposera un mode coopératif, jusqu'à 4 joueurs , ce qui ne sera finalement pas le cas. Par ailleurs, le mardi 10 mai, WB Games Montréal et Warner Bros. Interactive Entertainment ont partagé une première vidéo de gameplay , donnant un bel aperçu des capacités de Red Hood et Nightwing.Pour autant, un autre détail doit être noté : si Gotham Knights devait, originellement, sortir sur les précédentes consoles PlayStation et Microsoft, soient, nous apprenons que. À ce sujet, l'éditeur de Gotham Knights a déclaré : « Pour offrir la meilleure expérience de jeu possible aux joueurs, le jeu sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC et ne sera pas disponible pour les consoles PlayStation 4 ou Xbox One ».Une nouvelle qui attristera très certainement celles et ceux possédant une PS4 et Xbox One, qui attendaient impatiemment de mettre les mains sur Gotham Knights.Pour rappel,est attendu pour le. Il devrait sortir sur. Le titre proposera aux joueurs et aux joueuses d'incarner 4 personnages différents : Red Hood, Nightwing, Batgirl ou Robin. Les antagonistes de cet opus sont les hommes les plus riches de Gotham City, c'est-à-dire la Cour des Hiboux.