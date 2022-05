Gotham Knights : Quelle date de sortie ?

Quelle date de sortie pour Gotham Knights ?

Annoncé il y a deux ans,n'arrivera finalement pas avant la fin de l'année 2022. Entre toutes les informations partagées à son sujet et les reports, il est parfois difficile de savoir. C'est pourquoi nous vous l'indiquons, ainsi que les plateformes concernées.Il a été annoncé, au début de l'année 2022, que. Sa sortie se fera sur PC, PS5 et Xbox Series. Dans un premier temps, les développeurs, à savoir Warner Bros. Games Montréal, avaient annoncé une sortie sur l'ancienne génération de consoles, c'est-à-dire la PlayStation 4 et la Xbox One, mais ces derniers sont revenus sur ce choix, en expliquant que pour offrir une meilleure expérience à la communauté, il fallait malheureusement, se concentrer uniquement sur les nouvelles consoles.Pour revenir plus précisément sur, sachez que le jeu ne se situe pas dans l'univers de Batman Arkham. Nous nous retrouverons plongés dans un Gotham City qui a vu l'homme chauve-souris, Batman, mourir. De ce fait, la Batman Family prend le relai pour protéger la ville des ennemis. Celle-ci est composée de, qui pourront tous être jouables. Vous devrez alors lutter pour la protection de cette ville et notamment empêcher la Cour des Hiboux d'y régner.Enfin, il s'agit d'un monde ouvert, signifiant que nous pourrons évoluer librement dans cette cité corrompue, laquelle sera composée de cinq districts différents, qui ne manqueront pas d'interpeller les amoureux de Batman et l'univers étendu.Rendez-vous dès, donc. Vous pouvez, d'ici à sa sortie, le précommander dans différentes éditions , pour obtenir divers bonus, notamment cosmétiques.