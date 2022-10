Gotham Knights : Les configurations PC

Les configurations PC de Gotham Knights

Configuration minimale (1080p low - 60 FPS)

Système d'exploitation → Windows 10 64-bit

→ Windows 10 64-bit Processeur → Intel Core i5-9600K (3.7 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600 (3.60 GHz)

→ Intel Core i5-9600K (3.7 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600 (3.60 GHz) Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ou AMD Radeon RX 590

→ NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ou AMD Radeon RX 590 Mémoire vive → 8 Go

→ 8 Go DirectX → Version 12

→ Version 12 Stockage → 45 Go

Configuration recommandée (1080p High - 60 FPS)

Système d'exploitation → Windows 10 64-bit.

→ Windows 10 64-bit. Processeur → Intel Core i7-10700K (3.8 GHz) ou AMD Ryzen 5 5600X (3.7 GHz)

→ Intel Core i7-10700K (3.8 GHz) ou AMD Ryzen 5 5600X (3.7 GHz) Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 2070 ou AMD Radeon RX 5700 XT

→ NVIDIA GeForce RTX 2070 ou AMD Radeon RX 5700 XT Mémoire vive → 16 Go

→ 16 Go DirectX → Version 12

→ Version 12 Stockage → 45 Go

WB Games Montréal et Warner Bros. Interactive Entertainment ont dévoiléde. De ce fait, les joueurs et les joueuses peuvent désormais savoir si leur PC leur permettra de découvrir le titre. Ci-dessous, vous retrouverez doncComme vous pourrez le constater grâce aux informations disponibles ci-dessous, il convient de posséder un bon processeur ainsi qu'une bonne carte graphique pour profiter de, selon la configuration recommandée. De plus, les joueurs et les joueuses devront libérer 45 Go d'espace libre sur leur disque dur pour installer les fichiers du jeu, ce qui n'est pas négligeable, vous en conviendrez certainement.La date de sortie de Gotham Knights est fixée au 21 octobre 2022. Le titre de WB Games Montréal débarque sur PS5, Xbox Series et PC (via la plateforme Steam et l'Epic Games Store). Plusieurs éditions sont prévues pour le soft. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par Gotham Knights, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de le précommander tout en faisant de belles économies :