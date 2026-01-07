Baldur's Gate 3 a influencé la bataille finale de Stranger Things, voici comment et pourquoi

Un des concepteurs principaux de Baldur's Gate 2 a refusé de faire Baldur's Gate 4
Un ancien développeur de Baldur's Gate 2 a refusé l'offre d'Hasbro et Wizards of the Coast concernant le développement de Baldur's Gate 4.
Nous pensions à D&D [Donjons & Dragons], et je jouais à Baldur's Gate 3 à l'époque, et nous avons estimé qu'il était très important que la seule façon pour eux de vaincre le mal soit que tout le groupe travaille ensemble. Tout le monde avait pleinement pris conscience, soit en s'acceptant soi-même, soit en résolvant tous ses problèmes, qu'en arrivant à cette bataille finale, ils étaient absolument prêts. Ils forment l'équipe ultime, et c'est le groupe tout entier qui travaille ensemble pour vaincre cette créature. Et chacun a ses propres compétences individuelles, n'est-ce pas ? C'est là que je reviens à Donjons et Dragons et à des jeux comme Baldur's Gate. Parce que c'est ainsi que l'on vient à bout de ces monstres qui semblent autrement invincibles. De nombreuses références à des jeux vidéo ont été utilisées dans cette bataille finale.Ainsi, comme vous l'aurez compris, c'est bien la notion de groupe (de « party »), inhérente à Baldur's Gate 3, qui est mise en lumière par Matt Duffer, ici. D'ailleurs, ces quelques mots ne sont pas passés inaperçus.
The Duffer Brothers break down the final scene of the #StrangerThings5 finale, revealing how much of it they had planned years in advance—and how it evolved once Holly was introduced:— Variety (@Variety) January 2, 2026
"Initially, when we came up with it a very long time ago, it was the kids — the 'kids,' in… pic.twitter.com/7YkH1sYOiu
Rappelons, en guise de conclusion, que Baldur's Gate 3 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
That's pretty cool— Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) January 6, 2026
https://t.co/BBYH80v2IN
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