Baldur's Gate 3 a influencé la bataille finale de Stranger Things, voici comment et pourquoi

Matt et Ross Duffer se sont, récemment, exprimés au sujet de la bataille finale de la série TV Stranger Things, qui a notamment été influencée par Baldur's Gate 3.

L'influence de Baldur's Gate 3 sur Stranger Things

Nous pensions à D&D [Donjons & Dragons], et je jouais à Baldur's Gate 3 à l'époque, et nous avons estimé qu'il était très important que la seule façon pour eux de vaincre le mal soit que tout le groupe travaille ensemble. Tout le monde avait pleinement pris conscience, soit en s'acceptant soi-même, soit en résolvant tous ses problèmes, qu'en arrivant à cette bataille finale, ils étaient absolument prêts. Ils forment l'équipe ultime, et c'est le groupe tout entier qui travaille ensemble pour vaincre cette créature. Et chacun a ses propres compétences individuelles, n'est-ce pas ? C'est là que je reviens à Donjons et Dragons et à des jeux comme Baldur's Gate. Parce que c'est ainsi que l'on vient à bout de ces monstres qui semblent autrement invincibles. De nombreuses références à des jeux vidéo ont été utilisées dans cette bataille finale.

The Duffer Brothers break down the final scene of the #StrangerThings5 finale, revealing how much of it they had planned years in advance—and how it evolved once Holly was introduced:



"Initially, when we came up with it a very long time ago, it was the kids — the 'kids,' in… pic.twitter.com/7YkH1sYOiu — Variety (@Variety) January 2, 2026

La réponse de Swen Vincke à ce sujet

Comme vous le savez probablement déjà,et la série TV Stranger Things partagent un point commun : leur lien avec l'univers Donjons & Dragons. Toutefois, cela ne s'arrête pas là.Attention, certains éléments pourraient vous spoiler.En effet, dans une interview accordée aux journalistes de Variety,. Matt Duffer, qui explique avoir joué à la dernière production du studio de développement belge, a, d'ailleurs, précisé en quoiAinsi, comme vous l'aurez compris, c'est bien la notion de groupe (de « party »), inhérente à, qui est mise en lumière par Matt Duffer, ici. D'ailleurs, ces quelques mots ne sont pas passés inaperçus.. Ce premier a, notamment, partagé cela via une récente publication sur son compte Twitter/X et a dit : « C'est plutôt cool ».Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.