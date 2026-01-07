Baldur's Gate 3 a influencé la bataille finale de Stranger Things, voici comment et pourquoi

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 janvier 2026 à 11h55
Matt et Ross Duffer se sont, récemment, exprimés au sujet de la bataille finale de la série TV Stranger Things, qui a notamment été influencée par Baldur's Gate 3.
Baldur's Gate 3 a influencé la bataille finale de Stranger Things, voici comment et pourquoi
Comme vous le savez probablement déjà, Baldur's Gate 3 et la série TV Stranger Things partagent un point commun : leur lien avec l'univers Donjons & Dragons. Toutefois, cela ne s'arrête pas là. Les frères Duffer ont confié que Baldur's Gate 3 a influencé le final de la série Stranger Things.

Attention, certains éléments pourraient vous spoiler.

L'influence de Baldur's Gate 3 sur Stranger Things

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En effet, dans une interview accordée aux journalistes de Variety, Matt et Ross Duffer ont mentionné le titre à succès de Larian Studios, Baldur's Gate 3. Matt Duffer, qui explique avoir joué à la dernière production du studio de développement belge, a, d'ailleurs, précisé en quoi Baldur's Gate 3 a influencé la bataille finale de la série Stranger Things, figurant dans le dernier épisode de la saison 5
Nous pensions à D&D [Donjons & Dragons], et je jouais à Baldur's Gate 3 à l'époque, et nous avons estimé qu'il était très important que la seule façon pour eux de vaincre le mal soit que tout le groupe travaille ensemble. Tout le monde avait pleinement pris conscience, soit en s'acceptant soi-même, soit en résolvant tous ses problèmes, qu'en arrivant à cette bataille finale, ils étaient absolument prêts. Ils forment l'équipe ultime, et c'est le groupe tout entier qui travaille ensemble pour vaincre cette créature. Et chacun a ses propres compétences individuelles, n'est-ce pas ? C'est là que je reviens à Donjons et Dragons et à des jeux comme Baldur's Gate. Parce que c'est ainsi que l'on vient à bout de ces monstres qui semblent autrement invincibles. De nombreuses références à des jeux vidéo ont été utilisées dans cette bataille finale.
Ainsi, comme vous l'aurez compris, c'est bien la notion de groupe (de « party »), inhérente à Baldur's Gate 3, qui est mise en lumière par Matt Duffer, ici. D'ailleurs, ces quelques mots ne sont pas passés inaperçus.

La réponse de Swen Vincke à ce sujet

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Swen Vincke, le fondateur et PDG de Larian Studios, a pris connaissance de cette interview des frères Duffer et a répondu au fait que Baldur's Gate 3 ait influencé Stranger Things. Ce premier a, notamment, partagé cela via une récente publication sur son compte Twitter/X et a dit : « C'est plutôt cool ». 
Rappelons, en guise de conclusion, que Baldur's Gate 3 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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