Le directeur de Baldur's Gate 3 affirme que les jeux solo ne sont pas morts, mais qu'ils doivent simplement être bons
Publié par Florian Lelong
le 18 mars 2025 à 14h20
le 18 mars 2025 à 14h20
Swen Vincke, fondateur de Larian Studios et réalisateur de l'acclamé Baldur's Gate 3, répond fermement aux prédictions pessimistes sur l'avenir des jeux vidéo en solo. Selon lui, le problème ne vient pas du format, mais simplement de la qualité.
Le jeu solo, loin d'être une espèce en voie de disparitionChaque année, les grandes entreprises de l'industrie vidéoludique prédisent la fin imminente des jeux en solo, préférant miser sur les revenus à long terme générés par les jeux en tant que services. Pourtant, des succès comme Baldur's Gate 3 viennent régulièrement démentir ces annonces catastrophistes.
Et Swen Vincke, aux commandes de l'un des jeux solos les plus populaires de ces dernières années, a décidé de réagir directement à ces affirmations. Sur X (anciennement Twitter), Vincke n'a pas mâché ses mots :
C'est encore cette période de l'année où les grands jeux solo sont déclarés morts. Soyez imaginatifs. Ils ne le sont pas. Ils doivent juste être bons.
Baldur's Gate 3 : la preuve vivante du succès des jeux solosSi Baldur's Gate 3 possède un mode multijoueur, la majorité écrasante des joueurs préfèrent y vivre leur aventure seuls, profitant ainsi pleinement de son univers riche et immersif. À ce jour, le RPG continue d'afficher une impressionnante popularité, avec un pic quotidien dépassant encore les 67 000 joueurs, plus d'un an après sa sortie officielle.
Cette réalité confirme largement les propos de Vincke : ce ne sont pas les jeux solo qui s'essoufflent, mais les jeux mal conçus ou sans profondeur, incapables de fidéliser leur public.
La déclaration de Swen Vincke a rapidement trouvé écho auprès d'autres acteurs majeurs de l'industrie. Parmi eux, David Goldfarb, connu pour son travail sur Battlefield: Bad Company et Payday 2, a exprimé son soutien de façon claire : « Je peux t'emmener à toutes mes réunions, Swen ? J'en ai vraiment marre. » Un signe clair que même au sein des studios AAA, nombreux sont ceux qui doutent des stratégies exclusivement orientées vers les jeux-service.
Baldur's Gate 3, symbole de la vitalité des jeux solos
Si Baldur's Gate 3 connaît un tel succès, c'est avant tout parce que Larian Studios a misé sur la qualité, avec une profondeur narrative et des mécaniques de gameplay sophistiquées, rappelant à l'industrie que les joueurs recherchent avant tout de bonnes expériences, quelle que soit la forme choisie.
Et l'exemple de Baldur's Gate 3 n'est pas isolé : des titres comme Elden Ring, God of War Ragnarok ou encore le futur Starfield prouvent eux aussi que les grandes aventures solos continuent à susciter l'engouement et à générer des ventes considérables.
La qualité, seul critère de survie dans l'industrie actuelleLa conclusion de Vincke sonne comme une évidence : ce ne sont pas les jeux solos en général qui risquent de disparaître, mais plutôt les jeux imparfaits, incapables d'attirer et retenir les joueurs.
À ce titre, le créateur n'hésite pas à tacler indirectement les jeux multijoueur médiocres, dont les échecs commerciaux récents, à l'instar de The Day Before, confirment que la qualité reste le véritable critère déterminant, peu importe le modèle choisi. Ainsi, loin d'être en danger, les jeux solos doivent simplement répondre à une exigence de qualité toujours plus élevée pour séduire les joueurs sur le long terme.
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