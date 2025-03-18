Le directeur de Baldur's Gate 3 affirme que les jeux solo ne sont pas morts, mais qu'ils doivent simplement être bons

Swen Vincke, fondateur de Larian Studios et réalisateur de l'acclamé Baldur's Gate 3, répond fermement aux prédictions pessimistes sur l'avenir des jeux vidéo en solo. Selon lui, le problème ne vient pas du format, mais simplement de la qualité.

Le jeu solo, loin d'être une espèce en voie de disparition

Swen Vincke, le fondateur et PDG de Larian Studios

C'est encore cette période de l'année où les grands jeux solo sont déclarés morts. Soyez imaginatifs. Ils ne le sont pas. Ils doivent juste être bons.

Baldur's Gate 3 : la preuve vivante du succès des jeux solos

Baldur's Gate 3, symbole de la vitalité des jeux solos

Chaque année, les grandes entreprises de l'industrie vidéoludique prédisent la fin imminente des jeux en solo, préférant miser sur les revenus à long terme générés par les jeux en tant que services. Pourtant, des succès commeviennent régulièrement démentir ces annonces catastrophistes.Et Swen Vincke, aux commandes de l'un des jeux solos les plus populaires de ces dernières années, a décidé de réagir directement à ces affirmations. Sur X (anciennement Twitter), Vincke n'a pas mâché ses mots Sipossède un mode multijoueur,, profitant ainsi pleinement de son univers riche et immersif. À ce jour, le RPG continue d'afficher une impressionnante popularité, avec un pic quotidien dépassant encore les, plus d'un an après sa sortie officielle.Cette réalité confirme largement les propos de Vincke : ce ne sont pas les jeux solo qui s'essoufflent, mais les jeux mal conçus ou sans profondeur, incapables de fidéliser leur public.La déclaration de Swen Vincke a rapidement trouvé écho auprès d'autres acteurs majeurs de l'industrie. Parmi eux,, connu pour son travail sur Battlefield: Bad Company et Payday 2, a exprimé son soutien de façon claire : « Je peux t'emmener à toutes mes réunions, Swen ? J'en ai vraiment marre. » Un signe clair que même au sein des studios AAA, nombreux sont ceux qui doutent des stratégies exclusivement orientées vers les jeux-service.

Si Baldur's Gate 3 connaît un tel succès, c'est avant tout parce que Larian Studios a misé sur la qualité, avec une profondeur narrative et des mécaniques de gameplay sophistiquées, rappelant à l'industrie que les joueurs recherchent avant tout de bonnes expériences, quelle que soit la forme choisie.



Et l'exemple de Baldur's Gate 3 n'est pas isolé : des titres comme Elden Ring, God of War Ragnarok ou encore le futur Starfield prouvent eux aussi que les grandes aventures solos continuent à susciter l'engouement et à générer des ventes considérables.

La qualité, seul critère de survie dans l'industrie actuelle