Baldur's Gate 3 : Une sortie sur Nintendo Switch 2 ?

Il se pourrait que Baldur's Gate 3 arrive à l'avenir sur la dernière console hybride de Nintendo, la Switch 2.
Depuis son lancement en 1.0, Baldur's Gate 3
, qui est développé ainsi qu'édité par Larian Studios, a eu le droit à des portages sur PS5 et Xbox Series, ainsi qu'une version native Steam Deck. De ce fait, beaucoup de joueurs et de joueuses espèrent que Baldur's Gate 3 arrivera sur Nintendo Switch 2. Ce qui pourrait être le cas, à l'avenir, selon une récente rumeur
.
Un portage de Baldur's Gate 3 sur Nintendo Switch 2 ?
En effet, le leaker NateTheHate, qui a vu juste à plusieurs reprises par le passé, a récemment répondu à un internaute sur Twitter/X à propos d'une potentielle arrivée de Baldur's Gate 3 sur Nintendo Switch 2
. Le leaker explique alors qu'il a entendu parler d'un tel portage
, mais que cela mérite encore vérification :
Aucune nouvelle concernant RDR2 [Red Dead Redemption 2]. J'ai entendu parler de BG3 [Baldur's Gate 3] sur SW2 [Switch 2], mais je dois vérifier cette information avant de pouvoir la partager.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il se peut qu'une version Nintendo Switch 2 de Baldur's Gate 3 voit le jour dans un futur plus ou moins proche
. Toutefois, il ne s'agit pour le moment que d'une rumeur. Ainsi, rien n'est encore totalement sûr, à l'heure actuelle.
Les améliorations apportées à la version Steam Deck donnent de l'espoir
Comme dit précédemment, au cours du mois de septembre 2025, Larian Studios a annoncé que Baldur's Gate 3
profite désormais d'une version native sur Steam Deck, et ce, grâce au travail d'un seul ingénieur. L'arrivée de ce build pour la console de Valve redonne, évidemment, de l'espoir aux joueurs et aux joueuses désirant voir Baldur's Gate 3
débarquer sur Nintendo Switch 2, dont la puissance pourrait potentiellement faire tourner le RPG de Larian Studios comme il se doit. Affaire à suivre, donc...
Rappelons, en guise de conclusion, que Baldur's Gate 3
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
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