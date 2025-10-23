Baldur's Gate 3 : Une sortie sur Nintendo Switch 2 ?

Il se pourrait que Baldur's Gate 3 arrive à l'avenir sur la dernière console hybride de Nintendo, la Switch 2.

Un portage de Baldur's Gate 3 sur Nintendo Switch 2 ?

Aucune nouvelle concernant RDR2 [Red Dead Redemption 2]. J'ai entendu parler de BG3 [Baldur's Gate 3] sur SW2 [Switch 2], mais je dois vérifier cette information avant de pouvoir la partager.

No update on RDR2. Have heard something on BG3 for SW2 but need more verification on it before I can share. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) October 20, 2025

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Les améliorations apportées à la version Steam Deck donnent de l'espoir

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Depuis son lancement en 1.0,, qui est développé ainsi qu'édité par Larian Studios, a eu le droit à des portages sur PS5 et Xbox Series, ainsi qu'une version native Steam Deck. De ce fait,En effet, le leaker NateTheHate, qui a vu juste à plusieurs reprises par le passé, a récemment répondu à un internaute sur Twitter/X à propos d', mais que cela mérite encore vérification :De ce fait, et comme vous l'aurez compris,. Toutefois, il ne s'agit pour le moment que d'une rumeur. Ainsi, rien n'est encore totalement sûr, à l'heure actuelle.Comme dit précédemment, au cours du mois de septembre 2025, Larian Studios a annoncé queprofite désormais d'une version native sur Steam Deck, et ce, grâce au travail d'un seul ingénieur. L'arrivée de ce build pour la console de Valve redonne, évidemment, de l'espoir aux joueurs et aux joueuses désirant voirdébarquer sur Nintendo Switch 2, dont la puissance pourrait potentiellement faire tourner le RPG de Larian Studios comme il se doit. Affaire à suivre, donc...Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.