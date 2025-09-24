Baldur's Gate 3 : Bonne nouvelle pour les détenteurs du Steam Deck

Larian Studio a, récemment, indiqué que Baldur's Gate 3 tourne désormais nativement sur Steam Deck.

Des gains de performances significatifs pour BG3 sur Steam Deck

Hotfix #34 is now live!



You'll no longer turn into a floating torso when talking with Ketheric's dog, the Apostle of Myrkul will stop regaining hit points when you load a save mid-combat, and we've attempted to save you from some annoying crashes.



Read all about it:… pic.twitter.com/NNJoQIuhLp — Baldur's Gate 3 (@baldursgate3) September 23, 2025

Un projet né d'une simple passion

Quand nous l'avons testée, nous avons tous été surpris par la qualité du rendu. Il n'a pas fallu longtemps pour nous convaincre de l'intégrer officiellement.

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Comme vous le savez probablement déjà,est compatible ainsi que jouable sur la console de Valve, Steam Deck.En effet, jusqu'à présent,utilisait Proton, ce qui sollicitait davantage le processeur de la machine Steam Deck. Larian Studios a ainsi expliqué, dans un post sur la page Steam du soft et via une publication sur Twitter/X, que cette couche supplémentaire consommait inutilement de la puissance CPU et de la mémoire. En optant pour un build natif,Le plus étonnant dans cette histoire, c'est l'origine du projet. Selon Swen Vincke, patron de Larian Studios,. Ce dernier a commencé à travailler sur une version native sur son temps libre. Swen Vincke a déclaré à ce sujet :Ce geste, né de la passion, confirme encore une fois l'implication de Larian Studios à soigner son jeu même deux ans après sa sortie officielle et cinq ans après son entrée en accès anticipé.prouve ainsi qu'il reste un titre vivant, soutenu et optimisé pour les plateformes actuelles. Une nouvelle qui ravira à coup sûr toutes celles et ceux possédant la console de Valve, Steam Deck.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PC, PS5 et Xbox Series.