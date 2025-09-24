Baldur's Gate 3 : Bonne nouvelle pour les détenteurs du Steam Deck

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 septembre 2025 à 11h14
Larian Studio a, récemment, indiqué que Baldur's Gate 3 tourne désormais nativement sur Steam Deck.
Baldur's Gate 3 : Bonne nouvelle pour les détenteurs du Steam Deck
Comme vous le savez probablement déjà, Baldur's Gate 3 est compatible ainsi que jouable sur la console de Valve, Steam Deck. Toutefois, un ingénieur de chez Larian Studios a décidé d'améliorer l'ensemble, permettant ainsi à Baldur's Gate 3 de tourner nativement sur Steam Deck.

Des gains de performances significatifs pour BG3 sur Steam Deck

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En effet, jusqu'à présent, Baldur's Gate 3 utilisait Proton, ce qui sollicitait davantage le processeur de la machine Steam Deck. Larian Studios a ainsi expliqué, dans un post sur la page Steam du soft et via une publication sur Twitter/X, que cette couche supplémentaire consommait inutilement de la puissance CPU et de la mémoire. En optant pour un build natif, Baldur's Gate 3 réduit sa consommation de ressources et offre donc une expérience plus confortable sur Steam Deck.

Un projet né d'une simple passion

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Le plus étonnant dans cette histoire, c'est l'origine du projet. Selon Swen Vincke, patron de Larian Studios, tout est parti de l'initiative d'un seul ingénieur qui voulait un Baldur's Gate 3 plus fluide sur Steam Deck. Ce dernier a commencé à travailler sur une version native sur son temps libre. Swen Vincke a déclaré à ce sujet :
Quand nous l'avons testée, nous avons tous été surpris par la qualité du rendu. Il n'a pas fallu longtemps pour nous convaincre de l'intégrer officiellement.
Ce geste, né de la passion, confirme encore une fois l'implication de Larian Studios à soigner son jeu même deux ans après sa sortie officielle et cinq ans après son entrée en accès anticipé. Baldur's Gate 3 prouve ainsi qu'il reste un titre vivant, soutenu et optimisé pour les plateformes actuelles. Une nouvelle qui ravira à coup sûr toutes celles et ceux possédant la console de Valve, Steam Deck.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Baldur's Gate 3 est disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PC, PS5 et Xbox Series.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Jijou (invité) Le 24/09/2025 à 15:24

Trop cool ça, un jeu dispo sur le steam deck et compatible ça attire bien plus bien joué a eux