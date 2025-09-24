Baldur's Gate 3 : Bonne nouvelle pour les détenteurs du Steam Deck

Un des concepteurs principaux de Baldur's Gate 2 a refusé de faire Baldur's Gate 4
Un ancien développeur de Baldur's Gate 2 a refusé l'offre d'Hasbro et Wizards of the Coast concernant le développement de Baldur's Gate 4.
Hotfix #34 is now live!— Baldur's Gate 3 (@baldursgate3) September 23, 2025
You'll no longer turn into a floating torso when talking with Ketheric's dog, the Apostle of Myrkul will stop regaining hit points when you load a save mid-combat, and we've attempted to save you from some annoying crashes.
Read all about it:… pic.twitter.com/NNJoQIuhLp
Quand nous l'avons testée, nous avons tous été surpris par la qualité du rendu. Il n'a pas fallu longtemps pour nous convaincre de l'intégrer officiellement.Ce geste, né de la passion, confirme encore une fois l'implication de Larian Studios à soigner son jeu même deux ans après sa sortie officielle et cinq ans après son entrée en accès anticipé. Baldur's Gate 3 prouve ainsi qu'il reste un titre vivant, soutenu et optimisé pour les plateformes actuelles. Une nouvelle qui ravira à coup sûr toutes celles et ceux possédant la console de Valve, Steam Deck.
commentaire (1)
Trop cool ça, un jeu dispo sur le steam deck et compatible ça attire bien plus bien joué a eux