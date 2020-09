Baldur's Gate 3 proposera d'avoir des relations sexuelles avec d'autres joueurs

L'intimité d'un personnage avec vous dépend fortement de qui il est et de qui vous devenez au cours de votre aventure. Il y a des factions dans le jeu avec lesquelles vous pouvez vous mettre du côté ou contre lesquelles vous pouvez vous révolter. Votre parti aura des opinions à ce sujet, et en multijoueur - une fois que les Origin Avatars auront rejoint l'Early Access (pas le premier jour) - les systèmes vous permettront techniquement de passer des moments intimes avec vos amis.

Que les choses soient claires,! Cette nouvelle nous vient directement de l'équipe de développement.Si. Cependant, afin d'avoir un moment d'intimité avec l'un d'eux,explique dans une publication disponible sur Steam que cela ne sera réalisable que sous certaines conditions : selon la combinaison des personnages d'origine jouables et selon, aussi, les dialogues en multijoueur, autrement dit,Afin de mieux comprendre ce qu'il sera possible de faire, ou non, mais aussi d'en savoir plus sur ces ébats,. De plus, ils montrent également quelques storyboards pour les sessions de capture de mouvements de ces scènes de sexe, mais aussi des choix des joueurs. Ainsi, nous pouvons voir apparaître des actions à choisir comme "main" et "insérer".Pour rappel,