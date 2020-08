Baldur's Gate 3 : La date de sortie de l'accès anticipé connue

Quand arrive l'accès anticipé de Baldur's Gate 3 ?

Contenu de l'accès anticipé de Baldur's Gate 3

Astarion (Voleur Elfe/Vampire)

Gale (Magicien Humain)

Lae’zel (Guerrière Githyanki)

Shadowheart (Clerc Demi-elfe)

Wyll (Sorcier Humain).

L'annonce était attendue par tous les joueurs ayant apprécié les anciens opus, et a eu lieu, comme prévu, ce 18 août dans la soirée. Nous avons ainsi appris que. Le contenu disponible sera assez conséquent, bien que restreint, et devrait proposeraux joueurs, avec la possibilité de jouer en ligne ou en local.Les joueurs pourront recruter jusqu'à 5 compagnons durant leur périple (voir par ailleurs), monter jusqu'au niveau 4 et même commencer une spécialisation de personnage. Qui plus est, environ 80 combats pourraient être disputés, selon le déroulement de l'aventure. Les personnages qui peuvent être recrutés sont :En outre, durant cette présentation (à retrouver en fin d'article), nous avons également découvert, par exemple, que près de 46 000 lignes de dialogues anglais sont disponibles, tout comme 596 personnages et 146 sorts.Comme nous vous le disions ci-dessus, le multijoueur ne sera pas disponible au lancement, mais il n'est pas impossible qu'il arrive plus tard, tout comme l'option d'écran scindé. Enfin, le studio belge, précisant que vous comporter correctement vous fera passer à côté de certaines choses., et devrait y rester quelque temps. Le retour des joueurs sera très important, comme toujours, afin d'améliorer certains points. Le prix de vente n'a pas encore été communiqué.