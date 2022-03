Baldur's Gate 3 : Plus de 400 personnes travaillent sur le titre

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Actuellement disponible en accès anticipé, Baldur's Gate 3 devrait sortir, en version 1.0, au cours de l'année 2023 . D'ailleurs, l. Beaucoup plus que pour Divinity: Original Sin et Divinity: Original Sin 2.Swen Vincke, le PDG et fondateur de Larian Studios, a récemment accordé une interview aux journalistes de PC Gamer. Durant cet entretien, il a indiqué que plus de, ce qui dépasse de loin ce qu'ils avaient, originellement, prévu et estimé. Il a, ainsi, déclaré : « Je ne m'attendais pas à ce que nous soyons 400 personnes pour faire Baldur's Gate 3. Personne ne s'y attendait. Mais c'est littéralement ce dont nous avions besoin pour le faire ».Par la suite, le PDG a mentionné le fait qu'embaucher et grossir les rangs du studio fut nécessaire pour le développement de Baldur's Gate 3 : « Il y a eu un moment où nous avons réalisé ce que nous devions faire pour créer ce jeu. Nous pensions avoir compris. Ensuite, nous avons vraiment compris. Et, donc, nous avions deux choix : nous pouvions le réduire ou nous pouvions nous développer nous-mêmes. Nous avons donc choisi de nous développer ».La date de sortie exacte den'a pas encore été révélée, au moment où nous écrivons ces lignes. En revanche, il est d'ores et déjà disponible en accès anticipé sur Steam et sur GOG. Nous vous tiendrons, bien évidemment, au courant des prochaines annonces concernant le titre.