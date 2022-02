Baldur's Gate 3 ne quittera pas son accès anticipé avant 2023

La fin de l'accès anticipé n'arrivera pas avant 2023

Bien que Baldur's Gate 3 continue de s'améliorer et de s'étoffer, une partie des joueurs se demande quand arrivera la fameuse version 1.0, synonyme de fin d'accès anticipé, d'autant que la communication à ce sujet est assez timide de la part de Larian Studios. En juillet dernier, il avait été précisé qu'il restait encore « pas mal de travail » avant de sortir de cet accès anticipé, et, plus de six mois plus tard, le constat est plus ou moins le même. Seulement, le studio de développement a donné quelques précisions.En effet, à l'occasion de la sortie du Patch 7 , ajoutant, notamment, une nouvelle classe,, notamment la sortie de ce fameux accès anticipé. Les développeurs expliquent ne pas vouloir donner de date, étant donné que l'exigence prime et que s'il faut retarder cette sortie, mieux vaut ne pas avoir donné de rendez-vous à la communauté.Cependant, au vu du travail déjà effectué,. Une date de sortie arrivera lorsque les équipes seront prêtes, mais pour le moment,, après environ trois ans de mises à jour en tout genre.En attendant d'en savoir un peu plus, que ce soit sur les mises à jour à moyen terme ou cette sortie de la 1.0, nous rappelons que Baldur's Gate 3 est disponible sur Steam et GOG.