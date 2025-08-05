Baldur's Gate 3 célébre son deuxième anniversaire avec des chiffres et des anecdotes insolites

La version PC de Baldur's Gate 3 a récemment soufflé sa deuxième bougie. Pour l'occasion, un cadeau spécial a été partagé par Larian Studios : une compilation des statistiques les plus étonnantes du titre.
S'il a fait ses débuts en accès anticipé le 2 octobre 2020, Baldur's Gate 3
a officiellement fait ses débuts sur PC le 3 août 2023. Quelques semaines plus tard, les versions PlayStation 5 et Xbox Series rejoignaient leurs catalogues respectifs pour la plus grande joie des amateurs de choix multiples, de combats stratégiques et de jets de dés capricieux. En l'espace de deux ans, les personnages créés ont vécu des retournements de situation atypiques, des romances passionnées et bien plus encore.
Afin de rendre hommage à ces milliers d'heures de jeu vécues par les joueurs du monde entier, Larian Studios a partagé quelques statistiques et secrets sur Baldur's Gate 3.
Mais les équipes, par la voix de leur directeur Swen Vincke, pensent également à l'avenir et à leur nouveau grand projet
.
Rendre hommage à Baldur's Gate 3 tout en restant concentré sur la prochaine grande aventure
Le 4 août 2025, un message de remerciement a été publié sur l'onglet communautaire de Baldur's Gate 3 sur Steam
. Swen Vincke adresse quelques mots aux héros des Royaumes oubliés pour célébrer dignement ce deuxième anniversaire. Pour cela, quelques créations de joueurs réalisées via le mode Photo
sont visibles dans la publication. Puis, Sven Vincke évoque rapidement l'avenir de Larian Studios :
Baldur's Gate 3 nous a permis d'obtenir les moyens nécessaires pour concrétiser notre prochain projet fou. Nous ne savons pas encore comment les choses vont évoluer, mais je peux vous assurer que les équipes travaillent dur pour que vous vous amusiez beaucoup. J'ai hâte de vous en montrer plus, mais il faudra être patient et il nous faudra du temps pour que tout fonctionne. Mais cette attente en vaudra la peine.
Des mods, des combats en état d'ébriété, des personnages de niveau 1 et de la musique qui rapporte beaucoup d'argent
Sur une note plus légère mais toujours très joyeuse, plusieurs statistiques ont donc été partagées et celles-ci ne racontent qu'une infime partie des histoires incroyables vécues par les aventuriers. Si vos compagnons ont un rôle primordial, trois d'entre eux occupent le podium des personnages les plus recherchés avec Gale en 3e position, Wyll médaillé d'argent et une première place occupée par Ombrecoeur.
Mais d'autres faits plus étonnants ont émergé. D'ailleurs, vous faites peut-être partie des 2,07 % des joueurs qui ont réussi à battre 20 adversaires en état d'ébriété ou encore des 1,82 % des joueurs qui ont gagné 100 pièces d'or en jouant de la musique.
Parmi les millions de joueurs du titre, 4 647 l'ont battu avec un personnage de niveau 1 en mode Honneur. Enfin, suite à la prise en charge des mods à la rentrée 2024, plus de 8 500 mods dédiés à Baldur's Gate 3 ont été ajoutés sur mod.io
et ont cumulé au total 265 millions de téléchargements.
Et vous, avez-vous une anecdote insolite ou une histoire étonnante liée à votre aventure dans Baldur's Gate 3 ? N'hésitez pas à nous la raconter dans les commentaires !
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