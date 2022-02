Baldur's Gate 3 détaille son Patch 7

Contenu du Patch 7 de Baldur's Gate 3

Une nouvelle classe et des sous-classes

Une action bonus supplémentaire

Armes et loot

Correctifs et améliorations

Lors du cinquième Panel From Hell, qui a eu lieu mardi 15 février, les développeurs de chez Larian Studios ont dévoilé. D'ailleurs, depuis, celui-ci est disponible au téléchargement. Ce Patch introduit. Sans plus tarder, voici le récapitulatif des éléments apportés sur Baldur's Gate 3 grâce au Patch 7 :Grâce au Patch 7, les développeurs de chez Larian Studios ont intégré une toute nouvelle classe.lesquels sont impitoyables au combat. Animé par une certaine fureur qu'il puise de la Nature, ils dégagent une forte énergie de chaos.Par ailleurs, c'est l'occasion pour eux d'ajouter deux sous-classes. Ainsi,. Alors que les premiers puisent leur inspiration et utilisent un Cœur Bestial pour se protéger et se guider, ces derniers sont animés par leur Rage. Ils possèdent alors deux actions bonus : Projection enragée, occasionnant des dégâts supplémentaires aux ennemis tout en leur infligeant le statut à terre. La deuxième action bonus est nommée Attaque frénétique et leur permet d'attaquer deux fois en utilisant l'action Armes improvisées.. En fonction du poids de l'objet, les dégâts sont calculés. Les personnages pourront alors manier une Arme improvisée de trois fois leur niveau de Force.Le Patch 7 ajoute également de, à savoir les Dagues, Javelots, Bifaces et Lances. Comme vous pourrez vous en douter, cela permet d'attaquer à distance. Et cela tend à rendre les combats au corps-à-corps plus dynamiques. Par ailleurs,, tels que des casques, des gants, des tridents, et bien d'autres.Évidemment, le Patch 7 ajoute également des correctifs et certaines améliorations :. Par ailleurs, on peut compter sur