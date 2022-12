Baldur's Gate 3 : Le Patch 9 ajoute une nouvelle classe et augmente le niveau maximum

Le Patch 9 de Baldur's Gate 3 est disponible

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il y a quelques jours, lors de la cérémonie des Game Awards 2022, nous avons appris que Baldur's Gate 3 allait sortir de l'accès anticipé en août 2023 . Mais d'ici là, d'autres mises à jour sont prévues, notamment le Patch 9, sorti en ce mois de décembre et apportant quelques nouveautés sympathiques pour les joueurs.Disponible depuis peu,. Celle-ci, en plus d'être redoutable au combat, a toujours défendu le bien et la justice, que ce soit via l'une des deux sous-classes,. Néanmoins, il sera possible d'expérimenter en renonçant à cette promesse,. Cela permet de s'engager dans une voie avec des avantages et inconvénients, tout en étant bien plus libre.Lepermet également de rehausser le niveau maximum à 5, augmentant donc la puissance de toutes les classes, tout en donnant accès à de nouveaux sorts. Nous ne savons toutefois pas encore quel sera le niveau maximum lors de la sortie de Baldur's Gate 3 dans sa version finale. Le système de Réactions a également été revu, permettant, par exemple, de choisir d'utiliser ou non une Réaction lors d'un combat, pour avoir plus d'emprise stratégique.Enfin, cette mise à jour ajoute le sort de vol, qui peut être utilisé lors d'un combat, mais également pour se déplacer en déployant des ailes, que ce soit pour aller chercher un butin ou s'abriter dans un lieu sûr. De nombreuses corrections ont également eu lieu, pour améliorer l'expérience générale de Baldur's Gate 3.