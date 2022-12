Baldur's Gate 3 sortira sa version finale en août 2023

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les joueurs depeuvent profiter du jeu depuis deux ans, lequel est complété par de nouvelles choses au fil du temps, grâce à des mises à jour gratuites. Et après deux ans de suivi,, riche en nouveautés., un peu moins de trois ans après sa sortie en accès anticipé, sur Steam. Pour l'occasion,. Si Jaheira est plus vieille que dans les précédents épisodes (l'histoire se déroule environ 100 ans plus tard), Minsc, lui, n'a pas trop changé, notamment parce qu'il a été victime d'une malédiction, le transformant en statue. En plus de tout cela,, que les joueurs pourront donc explorer.En prime,, comprenant entre autres un diorama de 1,1 kg et 25 cm de haut représentant un flagelleur mental et un drow en plein combat. Un artbook, des fiches de personnages et des cartes en tissu viennent compléter le tout, en plus de divers goodies tels que des autocollants et un porte-clés., apportant une nouvelle classe jouable. Plus de détails seront prochainement communiqués par Larian Studios.