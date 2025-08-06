Baldur's Gate 3 a « changé la vie » des équipes de Larian Studios et cela présage du meilleur

Succès public et critique, Baldur's Gate 3 a eu un impact considérable sur l'avenir des équipes de Larian Studios. Dans un communiqué, son directeur révèle à quel point ce projet a bouleversé leurs plans et ce qu'il leur permet de faire aujourd'hui.
Lancé sur PC en août 2023, Baldur's Gate 3
a récemment célébré son deuxième anniversaire. À la surprise générale, ce RPG inspiré par les jeux de rôle sur table et les campagnes de Donjons & Dragons a su conquérir un très large public. Fin 2024, le titre développé par Larian Studios dépassait les 15 millions d'exemplaires vendus
. À l'heure où ces lignes sont rédigées, Baldur's Gate 3
est le 40e jeu le plus vendu sur Steam et il totalise plus de 96 % d'avis positifs sur près de 774 000 évaluations.
Ce succès retentissant et les revenus générés par la vente du titre ont profondément impacté le fonctionnement du studio. Dans un message publié pour le deuxième anniversaire du jeu, Swen Vincke est revenu sur l'impact de Baldur's Gate 3 dans leur quotidien.
Des changements importants possibles grâce à la popularité de Baldur's Gate 3
Même si beaucoup de joueurs ont découvert Larian Studios avec Baldur's Gate 3, le titre est loin d'être le premier jeu développé par le studio
. Créé en 1996, les studios sont bien connus des amateurs des RPG car ils ont imaginé tous les jeux de la saga Divinity, dont le dernier titre connu est sorti en 2017.
Ils ont également sorti d'autres projets moins populaires comme les jeux Ketnet Kick. Baldur's Gate 3 représentait un projet de grande ampleur, mais la passion et le souci accordé à chaque détail a permis aux équipes de mettre le studio sur le devant de la scène.
C'est fou de penser que cela ne fait que deux ans. Cela a vraiment changé notre vie. Cela vaudra probablement la peine de raconter cette histoire un jour.
Un succès qui permet le lancement d'un nouveau titre ambitieux, et peut-être le retour d'une licence culte ?
L'impact de Baldur's Gate 3 a permis à Larian Studios de mettre à jour son moteur, de créer un nouveau département uniquement axé sur la narration et de commencer à travailler sur deux nouveaux jeux
. D'ailleurs, Swen Vinckle ajoute dans ce communiqué que le point le plus important à retenir est que l'énorme succès de Baldur's Gate 3 est la seule raison pour laquelle l'équipe peut faire son « prochain projet fou
».
Si ce dernier est encore très mystérieux, certains joueurs pensent que Larian Studios travaillerait sur un nouvel opus de la saga Divinity
. Cependant, il pourrait bénéficier d'un meilleur traitement que les précédents jeux avec des choix et des histoires aussi poussées que celles de Baldur's Gate 3. Pour l'heure, cela reste de l'ordre de la spéculation. Mais pensez-vous que la franchise Divinity pourrait faire son grand retour ?
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