Le futur GOTY cartonne sur mobile depuis la révélation des nommés aux Game Awards 2024

Alors qu'il est nommé dans cinq catégories, dont meilleur jeu de l'année, Balatro est de nouveau très populaire, et lucratif sur mobile.
Geoff Keighley a récemment dévoilé tous les nommés pour les Game Awards 2024
, et nous retrouvons Balatro
dans cinq catégories, dont meilleur jeu de l'année, meilleur jeu mobile, meilleur premier jeu et meilleur jeu indépendant. De quoi confirmer la popularité du titre tout au long de l'année
, mais aussi relancer l'engouement, notamment sur mobile.
Balatro encore très lucratif sur mobile
Comme l'informe pocketgamer.biz
, après un lancement canon, les dépenses sur mobiles de Balatro se sont réduites
. Pas étonnant en sachant qu'il s'agit d'une application premium, vendue 9,99 €, et qu'aucun achat en jeu n'est disponible. Tous les bénéfices sont donc faits lors de son achat. Mais depuis le 22 novembre, les revenus quotidiens ont drastiquement augmenté, avec plus de 100 000 $ par jour, avec la deuxième meilleure semaine enregistrée (727 000 $).
D'ailleurs, en étudiant de plus près la popularité de Balatro, nous pouvons également voir que depuis la même période environ, le jeu de Poker est de retour au plus haut depuis mai sur Steam, avec un pic à 15 190 utilisateurs simultanés
.
La raison semble simple : la révélation des nommés des Game Awards
. Balatro se trouve dans cinq catégories, dont meilleur jeu de l'année. Certains joueurs l'ont relancé quand d'autres ont été attirés par sa présence et ont fait le choix de le découvrir. Une excellente nouvelle, pour l'un des meilleurs jeux de l'année, si ce n'est le meilleur, à notre sens.
Le résultat des Game Awards 2024 sera connu le 13 décembre prochain. Vous pouvez, comme toujours, compter sur nous pour suivre en direct la cérémonie.
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