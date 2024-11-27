Le futur GOTY cartonne sur mobile depuis la révélation des nommés aux Game Awards 2024

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 novembre 2024 à 12h23
Alors qu'il est nommé dans cinq catégories, dont meilleur jeu de l'année, Balatro est de nouveau très populaire, et lucratif sur mobile.
Le futur GOTY cartonne sur mobile depuis la révélation des nommés aux Game Awards 2024
Geoff Keighley a récemment dévoilé tous les nommés pour les Game Awards 2024, et nous retrouvons Balatro dans cinq catégories, dont meilleur jeu de l'année, meilleur jeu mobile, meilleur premier jeu et meilleur jeu indépendant. De quoi confirmer la popularité du titre tout au long de l'année, mais aussi relancer l'engouement, notamment sur mobile.

Balatro encore très lucratif sur mobile

Comme l'informe pocketgamer.biz, après un lancement canon, les dépenses sur mobiles de Balatro se sont réduites. Pas étonnant en sachant qu'il s'agit d'une application premium, vendue 9,99 €, et qu'aucun achat en jeu n'est disponible. Tous les bénéfices sont donc faits lors de son achat. Mais depuis le 22 novembre, les revenus quotidiens ont drastiquement augmenté, avec plus de 100 000 $ par jour, avec la deuxième meilleure semaine enregistrée (727 000 $).

D'ailleurs, en étudiant de plus près la popularité de Balatro, nous pouvons également voir que depuis la même période environ, le jeu de Poker est de retour au plus haut depuis mai sur Steam, avec un pic à 15 190 utilisateurs simultanés.

balatro-succes-game-awards
La raison semble simple : la révélation des nommés des Game Awards. Balatro se trouve dans cinq catégories, dont meilleur jeu de l'année. Certains joueurs l'ont relancé quand d'autres ont été attirés par sa présence et ont fait le choix de le découvrir. Une excellente nouvelle, pour l'un des meilleurs jeux de l'année, si ce n'est le meilleur, à notre sens.

Le résultat des Game Awards 2024 sera connu le 13 décembre prochain. Vous pouvez, comme toujours, compter sur nous pour suivre en direct la cérémonie.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Mise à jour 1.1 de Balatro : Santé mentale, nouveautés et annulations, le créateur fait le point
Balatro 17 septembre 2026

Mise à jour 1.1 de Balatro : Santé mentale, nouveautés et annulations, le créateur fait le point

Un an après le report de la mise à jour 1.1 de Balatro, son créateur LocalThunk sort du silence. Sur Discord, il s'est confié sur son épuisement professionnel, le développement du futur patch et la fin programmée de son jeu phénomène, privilégiant désormais sa santé mentale.
Un joueur réussit à faire tourner Balatro sur une console Nintendo inattendue
Balatro 07 août 2026

Un joueur réussit à faire tourner Balatro sur une console Nintendo inattendue

Le phénomène Balatro n'a pas fini de conquérir nos écrans. Après avoir envahi nos PC, nos consoles et même nos smartphones, le célèbre jeu de cartes roguelite s'invite désormais sur une machine mythique des années 2000. Un exploit technique impressionnant qui prouve que ce titre fascinant peut tourner absolument partout.
Balatro reporte sa mise à jour majeure 1.1
Balatro 15 septembre 2025

Balatro reporte sa mise à jour majeure 1.1

LocalThunk, développeur solo de Balatro, repousse la sortie de l'update 1.1 à 2026. Son objectif, éviter le crunch et continuer à travailler au rythme qui lui permet de rester passionné.

commentaire (0)