Mise à jour 1.1 de Balatro : Santé mentale, nouveautés et annulations, le créateur fait le point

Un an après le report de la mise à jour 1.1 de Balatro, son créateur LocalThunk sort du silence. Sur Discord, il s'est confié sur son épuisement professionnel, le développement du futur patch et la fin programmée de son jeu phénomène, privilégiant désormais sa santé mentale.

Véritable phénomène de l'année 2024, Balatro s'est depuis largement installé dans le parc vidéoludique, et a même vu de nombreux jeux tenter de copier son système original, qui a fait son succès. Depuis un an environ, les joueurs attendent la mise à jour 1.1, qui promet d'apporter de nombreuses choses. Toutefois, celle-ci n'est toujours pas disponible, mais son créateur, LocalThunk, s'est exprimé sur la raison du report.

Le retour de LocalThunk après un an de silence

Il aura fallu patienter près d'une année depuis l'annonce du report de la version 1.1 de Balatro à 2026 pour avoir des nouvelles de son créateur. Récemment apparu sur le serveur Discord officiel du jeu, le développeur connu sous le pseudonyme LocalThunk a tenu à rassurer sa communauté. Loin d'avoir abandonné son projet, il a partagé quelques détails sur l'avancement de cette mise à jour très attendue, tout en expliquant les raisons de son absence prolongée.

Je sais que vous voulez en savoir le plus possible sur la 1.1, mais je ne peux pas trop en dévoiler. Je sais que cela a pris beaucoup de temps et que j'ai complètement dépassé le délai de 2025, mais je vous promets que je prépare cela de la manière qui est la meilleure pour moi et, en fin de compte, pour le jeu.

Privilégier la santé mentale face à l'épuisement

Le succès fulgurant de Balatro a eu un coût pour son créateur. LocalThunk a admis avoir souffert d'un sévère épuisement professionnel, notamment après le lancement de la version mobile du jeu. Cette période difficile l'a poussé à prendre du recul et à revoir totalement sa méthode de travail. Fini les délais stricts et la pression constante, le développeur aborde désormais son titre avec la même philosophie qu'à ses débuts, lorsqu'il ne s'agissait que d'un simple projet personnel.

Il a par ailleurs exprimé des regrets quant à l'annonce initiale d'une sortie en 2025, une erreur de communication qu'il attribue au rythme effréné dans lequel il était plongé à l'époque.

Je comprends à quel point cela doit être frustrant et j'aimerais pouvoir remonter le temps pour me remettre les idées en place. À l'époque, c'était toujours la course et je n'avais même jamais envisagé de m'autoriser à arrêter.

Aujourd'hui, LocalThunk refuse de précipiter les choses. Il souhaite offrir une expérience de qualité sans compromettre l'équilibre du jeu, affirmant qu'il préfère prendre son temps plutôt que de livrer un travail bâclé.

Les nouveautés de la version 1.1 et la fin du développement

Malgré cette approche plus détendue, le développeur a distillé quelques informations croustillantes pour les amateurs de Balatro. Les joueurs peuvent s'attendre à des ajustements majeurs, dont un nouveau coupon de niveau 2 nommé Lunker, des modifications algorithmiques pour la sélection des coupons suivants, ainsi qu'une refonte des mises bleues.

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Cependant, l'information la plus marquante reste l'annonce de la fin du cycle de vie de Balatro. LocalThunk a confirmé que la mise à jour 1.1 sera très probablement la dernière véritable extension de contenu. Elle sera suivie d'un correctif mineur, numéroté 1.1.1, destiné à équilibrer le jeu en fonction des retours de la communauté.

C'est probablement tout. Ne vous attendez pas à plus que cela.

Le créateur a également profité de l'occasion pour confirmer qu'aucun mode multijoueur ne verra le jour. Si la date de sortie exacte de cette ultime version reste un mystère, la communauté semble prête à patienter, préférant soutenir un développeur en pleine possession de ses moyens créatifs.

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