Back 4 Blood partage son trailer de lancement

Dans cette nouvelle vidéo,suit l'équipe de Nettoyeurs qui affronte les hordes des Infestés, le tout dans le but de sauver l'humanité. De ce que nous savons, dans le mode histoire du titre de, les survivants sont guidés par la leadeuse du groupe que l'on nomme « Maman », et seule l'aventure permettra de savoir si oui ou non l'humanité pourra être sauvée de ce chaos qui a été provoqué par le ver du Diable.En plus du mode campagne qui est brièvement présenté, le trailer montre également son mode PvP intitulé « Nuée ». Celui-ci permettra aux joueurs d'incarner deux équipes différentes avec d'un côté les Nettoyeurs, et de l'autre les Infestés. Il sera également possible de faire son propre Deck pour ainsi récupérer certains bonus. Pour plus d'informations, vous pouvez retrouver nos guides et astuces juste ici Par ailleurs,, mais cela n'affectera pas l'expérience du jeu qui est coopératif. Ainsi, dans un groupe de joueurs, si l'un d'entre eux possède un DLC, ses coéquipiers pourront profiter du contenu, et ce, même s'ils ne disposent pas de celui-ci. D'autre part, ces extensions ne seront pas des pay-to-win et n'avantageront donc pas les joueurs étant en leur possession. Back 4 Blood sera disponible le 12 octobre 2021 sur PC, PlayStation et Xbox.