Back 4 Blood : Tout savoir sur les Decks de cartes

Decks Versus

Pour celles et ceux qui n'auraient pas compris le concept des, l'une des mécaniques exclusives proposées dans le titre de Turtle Rock Studios, il s'agit d', avant de partir en Mode Campagne (PVE) ou en Mode Versus (PVP) et. En effet, les cartes, appelées Cartes actives, composant votre deck apporterontCependant, les avantages donnés par ces cartes seraient bien trop puissants s'il n'y avait pas les Cartes de corruption, lesquelles ajoutent une difficulté croissante pour la partie PVE tout en contrebalançant le tout. Bien que ces Cartes de corruption ne soient pas bien contraignantes au niveau « Survivant », leur impact sera bien important en « Vétéran », sans parler du mode « Cauchemar »…En Mode Campagne, vous aurez le droit de choisir une carte de votre Deck parmi cinq cartes tirées au hasard à chaque début d'acte. De ce fait, pour la seule et unique campagne disponible à l'heure de la bêta, où huit actes sont actuellement jouables, vous pourrez évoluer au minimum avec huit de vos quinze cartes. A contrario, en PVP vous aurez la possibilité d'en piocher quatre par round.Ces diverses cartes peuvent être récupérées directement dans vos parties ou par l'intermédiaire des Chaînes de ravitaillement.Dans le lobby, prenant la forme d'une base sécurisée, vous retrouverez plusieurs PNJ ayant un rôle prépondérant avec cette mécanique de cartes. L'un deux, se situant derrière une table en bois près du pick-up rouge, vous permettra de gérer les Chaînes de ravitaillement.L'autre PNJ coiffé d'un Stetson, se trouvant derrière une table ronde près des deux grandes tentes, vous donnera l'occasion de pouvoirVous retrouverez dans la partie « Decks de Campagne », l'ensemble des cartes disponibles, débloquées ou non, pour ce mode spécifique.. À l'heure actuelle, il existe quatre catégories différentes de cartes, aussi appelées Affinités :Concernant les Decks, vous n'aurez plus qu'à choisir quinze cartes parmi toutes celles possédées en fonction de votre style de jeu. Bien entendu,, comme le combo « Couteau de combat » et « Soif du combat »,. Une fois le Deck terminé, vous n'aurez plus qu'à le sauvegarder après l'avoir nommé. Avant le lancement du premier acte de la campagne, après avoir sélectionné votre Nettoyeur préféré, le jeu vous demandera de définir le deck avec lequel vous allez évoluer tout au long de votre partie. Bien évidemment, ce choix est définitif pour la campagne en cours.Pour le Mode Versus, bien plus de cartes seront disponibles préalablement, vous permettant de créer des Decks plus originaux, mais surtout plus diversifiés. Le système de cartes pour la partie PVP fonctionne de la même façon que pour les Decks de Campagne, vous ne devriez donc pas être trop dépaysé. Si vous n'avez pas d'idée pour créer un Deck de cartes intéressant pour le Versus, notre partenairevous en a préparé un dans la vidéo disponible ci-dessous.