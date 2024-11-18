Back 4 Blood 2 : Une suite semble se confirmer, bientôt une annonce ?

Trois ans après sa sortie, Back 4 Blood est déjà dans les oubliettes. Mais une suite semble bien en développement du côté de Turtle Rock Studios.
Alors que les jeux de zombies continuent de captiver les joueurs avec des succès comme Dying Light 2
qui s'améliore constamment depuis son lancement, State of Decay 3
en développement qui pourrait trouver le succès compte tenu de l'aura de la franchise, et le récent 15e anniversaire de Left 4 Dead 2, une question persiste : que devient Back 4 Blood
? Lancé il y a trois ans par Turtle Rock Studios, le jeu a connu un succès modéré, mais n'a jamais atteint les sommets de son prédécesseur spirituel, Left 4 Dead, à tel point qu'il a déjà été abandonné. Pourtant, des indices récents laissent penser qu'une suite pourrait être en préparation
.
Un projet mystérieux nommé « Gobi 2 »
Le premier indice provient du CV
de Jesse Hutch, acteur et cascadeur ayant travaillé sur des titres comme Dead By Daylight et Gears of War. Sur son CV figure une mention d'un projet intitulé « Gobi 2 », réalisé par Turtle Rock Studios
(via MP1ST
).
Ce nom peut sembler anodin, mais les fans aux yeux aiguisés ont remarqué un détail intéressant. Avant son lancement, une version de test de Back 4 Blood avait pour nom de code Gobi
, comme révélé dans l'historique des mises à jour sur SteamDB. Le suffixe « 2 » dans ce nouveau projet pourrait donc indiquer une suite directe. Tout en sachant que le studio travaille sur un nouveau projet depuis plus d'un an maintenant.
Pourquoi une suite semble plausible
Malgré des débuts en demi-teinte, Back 4 Blood a maintenu une base de joueurs stable sur Steam de plusieurs milliers de joueurs
, et ses avis oscillent entre « positifs » et « mitigés ». Une suite serait une occasion en or pour Turtle Rock de corriger les défauts de l'original, en prenant en compte le retour de la communauté tout en enrichissant le gameplay.
Pour l'instant, Turtle Rock Studios n'a rien confirmé officiellement. Mais ces indices alimentent les spéculations et les espoirs des amateurs du genre FPS coopératif de zombies. Affaire à suivre pour voir si Turtle Rock ravivera les flammes de Back 4 Blood avec une suite à la hauteur des attentes.
Pour rappel, Back 4 Blood est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC (Epic Games Store et Steam). Le titre est disponible dans le Xbox Game Pass. Si vous souhaitez découvrir le jeu, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
- PC
- Édition Standard → 2,89 € au lieu de 60 €, soit 95 % de réduction.
- Édition Deluxe → 2,69 € au lieu de 90 €, soit 97 % de réduction.
- Édition Ultimate → 8,39 € au lieu de 100 €, soit 92 % de réduction.
- Xbox One & Series
- Édition Standard → 57,99 € au lieu de 70 €, soit 17 % de réduction.
- Édition Ultimate → 89,29 € au lieu de 110 €, soit 19 % de réduction.
- PS4 & PS5
- Carte PSN 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (0)