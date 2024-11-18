Back 4 Blood 2 : Une suite semble se confirmer, bientôt une annonce ?

Back 4 Blood est un jeu de tir à la première personne en coopération, développé par Turtle Rock Studios et édité par Warner Bros Games, lequel sera disponible dès le 22 juin 2021 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series. Imaginé par les créateurs de la franchise Left 4 Dead, vous serez, dans Back 4 Blood (B4B), au cœur d'une guerre contre les Infestés, des créatures autrefois humaines maintenant habitées par un parasite mortel et virulent. Alors que la race humaine est sur le point de s'éteindre, vous devrez à tout prix, avec de l'aide, affronter ces hordes d'Infestés afin de reprendre le contrôle de la planète.