Jeux PS Plus Extra & Premium de janvier 2023

Back 4 Blood - PS4 & PS5

Dragon Ball FighterZ - PS4

Devil May Cry 5: Special Edition - PS5

Life is Strange: Before the Storm - PS4

Life is Strange - PS4

Jett: The Far Shore - PS4 & PS5

Just Cause 4: Reloaded - PS4

Omno - PS4

Erica - PS4

Syphon Filter 3 - PS1

Star Wars Demolition - PS1

Everybody's Golf 2 - PS1

Qu'est-ce que l'abonnement PS Plus Extra et PS Plus Premium ?

Comme vous le savez, PlayStation a lancé sa nouvelle formuleou) au cours de l'année dernière. Ainsi, le service dispose désormais de trois abonnements différents, avec des avantages divers. Celles et ceux ayant opté pour l'abonnementou bienont, notamment, accès à un catalogue de jeux, se renouvelant tous les mois.À ce sujet, PlayStation vient tout juste d'annoncerDès le 17 janvier prochain, les joueurs et les joueuses possédant un abonnement actif auou bienpourront découvrir de. Sans plus tarder, découvrez la, qui a notamment été révélée via un article sur le site PlayStation Blog et une publication sur le compte officiel Twitter de la firme :De plus, le 17 janvier également, le cataloguese verra agrémenté deRappelons que les jeuxofferts pour ce mois-ci ont été annoncés il y a plusieurs jours maintenant. Nous vous en parlions dans un article dédié Comme dit précédemment, en plus de l'abonnement dit « Essential », les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule « Extra » ou bien « Premium ».L'abonnementest affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics.Celles et ceux abonnés au(16,99 € par mois) bénéficient des mêmes avantages que les joueurs possédant l'abonnementet ont, en plus, accès à des versions d'essai et le catalogue des classiques.