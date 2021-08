Back 4 Blood : Les astuces à connaître pour maîtriser le jeu

Gadgets

Les caisses à outils

Utilisez la caisse à outils pour sauver vos alliés

Armes & munitions

La distance influe sur les dégâts de votre arme

Quatre types de munitions existent dans B4B

Plus la difficulté augmente, plus les munitions se font rares

Échangez vos munitions avec vos coéquipiers

Toutes les armes de mêlée ne se valent pas

Certaines armes secondaires sont à oublier

Utilisez intelligemment les miniguns

Les cartes

Soif du combat

Couteau de combat

Carte pour transpercer les ennemis

Cartes de corruption

Environnement

N'hésitez pas à activer les Hordes

Utilisez les explosifs

Soins et points de vie

Trois valeurs différentes de points de vie

Les antidouleurs ou painkillers

Déplacement & positionnement

Pensez à reculer et à jouer avec votre environnement

La gestion de l'endurance est primordiale

Apprenez à sprinter et à reculer en PVE

Difficulté

En fonction de la difficulté définie, les armes ne tuent pas en une seule balle

B4B a une courbe de progression importante

Back 4 Blood ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Back 4 Blood France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les Caisses à outils sont particulièrement utiles et efficaces dans Back 4 Blood. En effet, celles-ci permettent d', cachant diverses ressources et notamment les miniguns, ainsi que lesqui peuvent renfermer des soins, des munitions ainsi que des armes plus puissantes. Bien entendu, l'accès à ces trésors sera grandementet que le manque de munitions commencera à se faire ressentir.Si l'un de vos alliés meurt en Mode Campagne (PVE), il pourra être « ressuscité » un peu plus loin dans le niveau. Bien que la majeure partie du temps, il sera aisé de le sauver, en maintenant la touche « E » lorsqu'il est collé au mur, dans certaines situations, et notamment lors du dernier niveau d'une campagne, cela pourrait s'avérer bien plus compliqué. Cependant, il est intéressant de savoir que la Caisse à outils, encore elle, vous permettra de le sauver bien plus rapidement, vous faisant gagner de précieuses secondes qui pourraient changer le cours d'une partie.Comme dans de nombreux titres de tir à la première personne,. De ce fait, en fonction de la topographie du terrain, il faudra penser à changer de type d'armes afin de ne pas être dépassé par les évènements. Cependant, ces malus peuvent être compensés par l'ajout d'accessoires sur vos armes, leur permettant de gagner en portée ou tout simplement en puissance.Dans Back 4 Blood, malgré la grande diversité d'armes présentes, il n'existe que(fusils à pompe, pistolets-mitrailleurs, fusils d'assaut et snipers)., surtout lors d'une difficulté supérieure, il faudra penser à bien répartir, au sein de votre groupe, les différents types d'armes afin de ne pas être à cours de balle au bout de quelques minutes.puisque certaines armes comme le Revolver ont besoin de balles de fusils d'assaut.Alors qu'en difficulté « Survivant » la gestion des munitions ne devrait pas être trop pénible, le niveau « Vétéran » vous donnera quelques sueurs froides, surtout lorsque vous manquez d'expérience. En effet,et plus les Infestés seront complexes à tuer, nécessitant bien plus de balles si vous ne jouez pas sur leur point faible.Il est important de savoir qu'. Lorsque vous accédez à votre inventaire, vous n'avez qu'à cliquer sur le type de munitions correspondant afin d'en déposer au sol, une astuce qui ne paraît pas importante mais qui pourrait être cruciale lors de l'augmentation du niveau de difficulté.Bien que peu évident à savoir,. Privilégiez les haches et les battes et n'utilisez qu'en dernier recours la machette, cette dernière étant peu efficace.Nécessaires dans certaines situations,. En effet, les pistolets ont tendance à ne pas pouvoir tuer d'une seule balle certains infestés.bien que la portée puisse lui faire défaut., que vous aurez l'occasion de trouver grâce à l'utilisation des caisses à outils,. De ce fait, lorsque vous êtes débordés, n'hésitez pas à prendre un peu de recul ou de hauteur afin d'éliminer efficacement les Hordes d'infestés s'écrasant sur vous.. En démontre, la carte « Soif du combat » qui vous. Bien que peu intéressante au niveau Survivant, cette carte s'avérera vraiment utile lorsque la difficulté augmentera, vous permettant de tanker certains Infestés tout en donnant des coups avec une arme de corps à corps.La carte « Couteau de combat » se mariera parfaitement avec « Soif du combat ». En effet,. En conséquence, vous n'aurez plus besoin d'avoir en arme secondaire une armée de mêlée et vous pourrez privilégier une arme de poing.Une carte sera relativement efficace et indispensable lors d'une arrivée massive d'une Horde puisqu', notamment avec un sniper, vous donnant la possibilité de tuer plusieurs Infestés avec une seule et même balle tout en faisant des économies de munitions importantes.Lorsque vous montez en difficulté, des cartes de corruption appliquant des malus importants font leur apparition. Les Infestés de base peuvent dans certains cas se retrouver avec 50 % de points de vie en plus, rendant votre objectif d'aller d'un point A à un point B bien plus dangereuse et délicate.Comme vous le savez certainement déjà,. Bien que ces Infestés arrivant en masse ne soient pas évident à gérer,. En effet, dans Back 4 Blood, certains événements peuvent s'avérer être particulièrement compliqués, notamment dans la gestion des ressources. Pensez donc à activer les Hordes grâce aux voitures ou aux oiseaux afin d'être un peu plus serein lors du prochain événement majeur.Lors de vos péripéties en territoire infesté, vous aurez l'occasion de mettre la main sur, notamment des jerricans d'essence et des bonbonnes de gaz. Les deux seront très utiles pour éliminer rapidement une Horde menaçante. Pensez à les positionner de manière stratégique afin d'anéantir sans difficulté un danger mortel.Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas remarqué, dans Back 4 Blood,: les points de vie actuels (barre blanche), les points de vie max actuels (barre rouge) et les points de vie max (barre noire).disponibles sur les murs, retrouvables parfois en début de partie, dans les containers ou portes secrètes.Bien qu'ils puissent paraître relativement faibles, les painkillers vous donneront des points de vie temporairement mais augmenteront aussi vos points de vie max actuels, pensez donc à en abuser, notamment dans les difficultés supérieures.N'oubliez pas que la meilleure défense, c'est l'attaque.. En effet, le temps qu'ils mettront à arriver à votre contact jouera en votre faveur. N'hésitez pas non plus à jouer avec votre environnement, essayez de faire passer les Hordes dans des goulots d'étranglement afin d'avoir un avantage stratégique sur elles. De plus, si vous vous positionnez dos au mur, vous saurez que vous serez normalement couvert derrière vous, vous n'aurez plus qu'à vous focaliser sur ce qui vous fait face.. En effet, si vous êtes à court d'endurance, il se peut que vous ne puissiez pas tuer en un seul coup un Infesté avec votre arme de mêlée, pensez donc à l'utiliser avec parcimonie. Petite précision importante, sauter n'influe en rien sur votre barre d'endurance. Si vous êtes un adepte du bunny hopping, bien qu'il ne soit pas particulièrement immersif, il pourrait s'avérer intéressant dans certaines situations.Sprinter, sauter et reculer est une mécanique pas forcément évidente à appréhender, mais qui vous sera grandement utile pour prendre une distance confortable avec les ennemis qui vous entourent, cependant, il faudra également apprendre à gérer correctement son endurance pour ne pas être bêtement bloqué.Point important, il faut savoir, qu'en fonction de la difficulté de votre partie, des armes éliminant un zombie en difficulté « Survivant » pourraient ne pas avoir le même impact dans une difficulté supérieure. Pensez donc à prendre en considération les dégâts de vos armes en fonction de la difficulté dans laquelle vous évoluez.Il sera extrêmement difficile de terminer les campagnes en mode « Cauchemar » sans les avoir achevées en « Survivant » puis « Vétéran ». Les cartes débloquées au fur et à mesure de vos aventures vous seront pratiques et indispensables pour tenter des niveaux de difficulté supérieurs, mais pas avant. De plus,, d'une partie à l'autre, le challenge proposé peut s'avérer vraiment différent.