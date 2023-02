Back 4 Blood ne recevra plus de nouveaux contenus

[...] Tout d'abord, nous voulions tous vous remercier d'avoir fait de Back 4 Blood ce qu'il est aujourd'hui. Avec trois extensions - Tunnels of Terror, Children of the Worm, et River of Blood - nous avons parcouru ensemble une aventure fantastique au-delà des murs de Fort Hope. Cette phase de notre guerre contre les Ridden arrive désormais à sa fin [...] Nous n'avons pas assez de personnes pour continuer à travailler sur le contenu de Back 4 Blood alors que nous créons un nouveau jeu - oui, un nouveau jeu ! [...]

Depuis son lancement en octobre 2021,, développé par Turtle Rock Studios et édité par Warner Bros. Interactive Entertainment, a accueilli plusieurs mises à jour ainsi que des extensions. À titre d'exemple, les joueurs et les joueuses ont pu découvrir « River of Blood » en décembre 2022 : ce contenu additionnel a, entre autres, introduit une nouvelle campagne, de nouvelles armes, mais aussi un nouveau personnage. Nous apprenons, en ce jour, qu'il s'agit en réalité de la dernière extension de Back 4 Blood et queEn effet, dans un article récemment publié sur le site officiel, les développeurs de chez Turtle Rock Studios ont annoncé que, à l'avenir.À l'heure actuelle, ledit studio de développement n'a pas partagé de plus amples informations au sujet de leur prochain jeu. Nul doute que nous en saurons plus dans les mois à venir. Remarquons tout de même queRappelons, pour conclure, que Back 4 Blood est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC (via l'Epic Games Store et sur Steam). Le titre figure dans le Game Pass ainsi que dans les catalogues Extra et Premium du PlayStation Plus.