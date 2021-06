Back 4 Blood : Turtle Rock fait le point sur les DLC, qui ne diviseront pas la communauté

Back 4 Blood ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Back 4 Blood France

étant un jeu coopératif, l'aspect communautaire est important pour qu'il s'impose sur le long terme, et Turtle Rock, en charge de son développement, l'a bien compris. Dans une publication sur Steam , pour clarifier la situation quant aux DLC qui seront publiés après le lancement du titre, nous avons eu le droit à quelques précisions, avec des informations qui devraient ravir celles et ceux qui auraient pu être sceptiques.Ainsi, pour le mode PvE,, quel que soit le type de contenu. Cela permet d'éviter la restriction parce qu'un équipier n'a pas payé pour obtenir le DLC.Concernant le PvP, là aussi les nouvelles sont réjouissantes. Back 4 Blood n'est pas un pay-to-win, de ce fait,. Tout le monde aura accès au même contenu, que ce soit les cartes, les armes ou personnages, seulement, il sera possible d'acheter certaines choses pour celles et ceux qui veulent les avoir tout de suite, et ne pas les débloquer avec la progression. Il reste à espérer que les objets déblocables pouvant être achetés ne soient pas trop difficiles à récupérer. Back 4 Blood arrivera, pour rappel, le 12 octobre 2021, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Nous avons récemment eu le droit à une présentation du mode PvP , alors qu'une bêta ouverte sera organisée durant ce mois d'août