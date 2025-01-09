Xbox Game Pass : Découvrez l'impact insoupçonné de l'ajout d'un jeu sur ses ventes

Si l'ajout d'un titre au catalogue du Xbox Game Pass permet à une plus large communauté de le découvrir, ce geste aurait de graves répercussions sur les ventes physiques et dématérialisées.
Les services d'abonnement comme le Xbox Games Pass et le PlayStation Plus permettent de jouer à une multitude de jeux différents pour un prix très abordable
. Précurseur dans ce domaine, le Xbox Game Pass reste le service le plus apprécié, avec des titres comme Halo Infinite, Sea of Thieves
, Starfied, Indiana Jones et le Cercle Ancien
et même des titres à venir comme Avowed
.
Toutefois, mettre l'accès à ces jeux à disposition peut être une stratégie à double tranchant
. Or, les éditeurs et les développeurs peuvent découvrir l'impact que cela a sur les recettes générées. C'est ce qu'a expliqué Chris Dring, ancien directeur de GamesIndustry.biz, dans une session de questions-réponses organisée sur les forums d'Install Base.
Le Xbox Game Pass : un fardeau pour les exclusivités mais un atout pour les jeux multiplateformes
Tout d'abord, il explique que les répercussions sur les chiffres de ventes d'un jeu du catalogue Xbox Game Pass dépendent de plusieurs facteurs
. En effet, les pertes enregistrées sont moins importantes sur les exclusivités temporaires et les jeux AAA que celles des titres de studios indépendants. Cependant, éditeurs et développeurs seraient conscients que cette formule pourrait entrainer une baisse de 80 % des ventes des titres concernés.
Chris Dring a déclaré que « C'est le chiffre qui circule. C'est moins s'il s'agit d'une sortie grand public, mais en général... regardez à quel point Hellblade 2 a été bas dans les classements. Ou encore la place d'Indiana Jones. Ou même Starfield. Le Game Pass a clairement nui aux ventes de ces titres sur Xbox
».
Le fait que les titres les plus attendus soient disponibles dès leur sortie sur les services d'abonnement contribue à cette baisse des ventes, tant physiques que dématérialisées. En effet, de nombreux joueurs préfèrent souscrire un abonnement payant à 19,99 euros par mois plutôt que payer entre 60 et 80 euros
pour ajouter un nouveau jeu à leur collection. L'inflation et le coût toujours plus élevé de la vie peuvent également expliquer l'essor de ce phénomène. Néanmoins, il génère une publicité importante et permet au public de découvrir plus facilement des titres vers lesquels ils ne vont pas naturellement.
À contrario, l'ajout de jeux au Xbox Game Pass serait bénéfique dès lors que les titres en question ne sont pas des exclusivités. Pouvoir jouer avec ses proches jouant sur PlayStation alors que d'autres possèdent une Xbox Series boosterait ainsi les ventes chez la concurrence.
Mais il peut également inciter à délaisser sa console de prédilection pour souscrire un abonnement, même pour une durée limitée.
S'il provoque une perte de revenus pour les studios majeurs, les jeux indépendants sont les plus impactés car leur survie peut dépendre du nombre de copies vendues. De plus, de nombreux jeux très populaires sont aujourd'hui gratuits, limitant l'intérêt des services d'abonnement. Face à ces comportements, il est difficile de savoir si ce modèle économique sera encore rentable dans le futur
ou s'il sera délaissé par les éditeurs et les développeurs pour des raisons financières.
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