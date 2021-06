Avowed, le RPG absent de l'E3, nous donnera des nouvelles « bientôt », assure Obsidian

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Obsidian, studio derrière Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity ou, plus récemment, les très bons The Outer Worlds et Grounded, avait annoncé en 2020 un nouveau jeu,, un RPG en monde ouvert qui pourrait venir concurrencer la franchise The Elder Scrolls. Après près d'un an de silence, nous nous attendions à ce que le studio nord-américain prenne la parole à son sujet en nous partageant, par exemple, de nouvelles images, mais ce ne fut malheureusement pas le cas.Toutefois, suite à la conférence de Microsoft et Bethesda,, expliquant sur le site officiel que « l’équipe travaille pour créer une expérience que les fans de nos jeux comme ceux de l’univers de Pillars of Eternity vont adorer », avant de conclure, pour rassurer la communauté, que « nous avons hâte de vous en dire plus très bientôt », suggérant donc une annonce imminente. Dans le meilleur des cas,Pour rappel, le RPG en monde ouvert se déroulant dans l'univers de Pillars of Eternity, ne devrait pas arriver avant la fin de l'année 2022 sur PC et Xbox Series, selon les rumeurs apparues sur la toile dans la foulée de son officialisation, expliquant pourquoi il n'était pas présent lors de l'E3 2021. En attendant une nouvelle présentation, nous vous laissons avec les seules images d' Avowed que nous avons eu jusqu'à présent.