Avowed n'arriverait pas avant fin 2022 et proposerait un monde plus grand que Skyrim

Annoncé un peu à la surprise générale lors du Xbox Games Showcase du 23 juillet,en faisant, par exemple, de l'ombre à la franchise The Elder Scrolls . Si peu d'informations ont été partagées, une longue fuite a vu le jour sur ResetEra , laquelle a été approuvée par Korbille , un insider fiable et crédible, qui a par exemple annoncé que Fable serait de retour avant son officialisation. Nous vous conseillons cependant de prendre les informations ci-dessous avec des pincettes.Ainsi, le RPG développé par Obsidian Entertainment serait un monde ouvert « beaucoup plus grand que Skyrim » avec une densité et un contraste incroyablement élevés. Les développeurs souhaitent mettre l'accent sur la réactivité du monde et une IA nouvelle génération, pour proposer une expérience encore plus immersive, avec un système de météo « en temps réel ».Les outils de création de personnages sont « très avancés » alors que les factions présentes seront très variées. Sponger, la personne à l'origine de cette fuite, précise tout de même que l'approche est différente de Skyrim, notamment pour les factions. Pour ce qui est du jeu en lui-même, de nombreux boss seront de la partie, dans le même univers que celui de Pillars of Eternity, et un certain respect des coutumes sera mis en place.supportera des dialogues dynamiques et les développeurs travaillent sur l'option « pouvoir tuer tout le monde dans le jeu ». Deux grandes villes seront disponibles, composées de plusieurs petites zones. Il semblerait même que les joueurs puissent nager.Enfin, pour ce qui est de l'aspect du développement,, et que la production tourne actuellement à plein régime, avec une équipe qui s'agrandira au fil du temps. Comme il fallait s'y attendre,est prévu sur PC et Xbox Series X.