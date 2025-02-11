Avowed en dit plus sur le niveau des monstres et l'aspect RPG

Obsidian a confirmé la présence d'une fonctionnalité appréciable des RPG pour Avowed, qui devrait faire plaisir aux joueurs.
Avowed
, le prochain RPG d'Obsidian Entertainment, continue de se dévoiler à travers de nouvelles informations. Carrie Patel, directrice du jeu, a récemment confirmé dans une interview que les ennemis n'évolueront pas en fonction du niveau du joueur
, marquant une approche différente des tendances actuelles des RPG.
Un système de progression fixe pour plus de défi
Dans une session de questions-réponses rapide avec MinnMax, Carrie Patel a révélé que les ennemis conserveraient un niveau de puissance fixe, quelle que soit la progression du joueur. « Les ennemis ne s'adaptent pas à votre niveau
». Cette décision signifie que certaines zones du jeu pourraient être extrêmement dangereuses au début
, forçant les joueurs à revenir plus tard une fois mieux équipés et plus expérimentés. À l'inverse, les adversaires des premières zones deviendront bien plus faciles à éliminer à mesure que le joueur progressera
.
Un choix qui peut surprendre certains, mais qui se comprend pour s'ouvrir à un maximum de joueurs et surtout les inciter à explorer le monde, sans rusher la quête principale.
D'autres détails ont été révélés, lesquels feront aussi parler :
- Un point de non-retour dans l'histoire, après lequel il sera impossible de faire du contenu annexe.
- Pas d'exploration libre après la fin du jeu, obligeant les joueurs à recommencer une partie pour découvrir tout le contenu.
Un monde réactif avec de nombreuses fins possibles
L'environnement du jeu promet des quêtes ouvertes et des choix impactants, comme l'a mentionné Berto Ritger, concepteur des régions du jeu. Il sera possible de :
La sortie d'Avowed est prévue pour le 18 février prochain
- Compléter des quêtes dans le désordre.
- Explorer des donjons avant même d'avoir obtenu la quête correspondante.
- Débloquer plusieurs fins, avec au moins dix variantes confirmées.
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