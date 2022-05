Avatar: Frontiers of Pandora et Skull & Bones sont toujours prévus avant avril 2023

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



À l'occasion du dernier rapport financier d'Ubisoft, celui centré sur l'année fiscale 2022, plusieurs informations ont été partagées, notamment sur le fait que la série Far Cry ne s'est jamais aussi bien portée . Les plans pour le futur ont également été mentionnés, et nous apprenons que la société a, toujours, pour objectif de lancer plusieurs jeux durant l'année fiscale en cours, laquelle se conclut le 31 mars 2023.Parmi les jeux qui figurent dans ce calendrier, nous en retrouvons deux ayant été annoncés il y a plusieurs années., qui a été officialisé en 2017, mais ne s'est réellement montré qu'en 2021., qui avait été annoncé la même année, mais n'a plus fait reparler de lui depuis 2018, bien que des tests aient récemment été lancés, lesquels ont conduit à des leaks Bien qu'ils restent encore mystérieux, puisque nous n'avons que très peu d'informations pour le premier, et que le deuxième n'a cessé d'être modifié ces dernières années, nous devrions normalement en savoir plus ces prochaines semaines.D'ailleurs, en sachant que le film Avatar : La Voie de l'eau, la suite du film de 2009, arrive en décembre 2022, il est probable et imaginable qu'il arrive plus ou moins en même temps.Dans tous les cas,, et avoir de plus amples détails sur leurs dates de sortie.