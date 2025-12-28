Pourquoi Avatar Frontiers of Pandora explose tous les records deux ans après ?

Personne ne l'avait vu venir. Deux ans après une sortie discrète, Avatar: Frontiers of Pandora connaît une résurrection spectaculaire sur Steam. Porté par l'actualité cinématographique et un nouveau DLC, le titre d'Ubisoft vient de pulvériser son propre record de fréquentation, laissant loin derrière les récentes productions de l'éditeur.
C'est une histoire de rédemption comme l'industrie du jeu vidéo en connaît peu. Sorti dans une fenêtre de lancement compliquée, Avatar: Frontiers of Pandora semblait destiné à sombrer dans l'oubli relatif des productions moyennes qui ne marquent pas leur époque. Pourtant, deux ans plus tard, la synergie parfaite entre le nouveau DLC « D'entre les Cendres » et la sortie en salles du film Avatar: de Feu et de Cendres a insufflé une vie nouvelle au titre, lui permettant de briser son record historique sur Steam de manière spectaculaire.
Une résurrection chiffrée et inattendue
Avant ce mois-ci, le pic de fréquentation du jeu sur la plateforme de Valve plafonnait à un modeste 2 580 joueurs, un chiffre établi début 2025. La dynamique a radicalement changé ces dix derniers jours. Non seulement le jeu a constamment battu ce score quotidiennement, mais il a fini par quadrupler sa performance passée ce samedi, franchissant pour la première fois la barre symbolique des 10 000 utilisateurs simultanés.
Selon les données précises de Steam Charts, le nouveau record s'établit désormais à 10 868 joueurs. Cette affluence soudaine s'explique aisément : les spectateurs sortent des salles de cinéma après avoir vu le troisième volet de la saga de James Cameron et découvrent qu'un jeu existe, proposant de surcroît du contenu tiré directement du film.
Bien que Frontiers of Pandora ne soit pas un jeu service, et que cette bulle finira mécaniquement par éclater s'agissant d'une aventure purement solo, la performance reste notable. Même tôt le dimanche matin, près de 5 000 personnes arpentaient encore les forêts de Pandora, soit le double du record absolu d'il y a seulement dix jours.
Ubisoft tient sa revanche sur les critiques
Cette victoire arrive à point nommé pour l'éditeur français qui avait bien besoin d'une bonne nouvelle. Si Assassin's Creed Shadows semble avoir trouvé son public selon les métriques, d'autres titres récents ont peiné à convaincre sur la plateforme de Valve. La comparaison est particulièrement cruelle pour la licence de George Lucas : Star Wars Outlaws n'a jamais dépassé les 3 500 joueurs simultanés sur Steam. Voir un jeu Avatar tripler ce score deux ans après sa sortie est tout simplement stupéfiant et souligne l'importance du timing transmédia.
Le constat est similaire pour les autres productions lancées peu après Frontiers of Pandora, qui n'ont pas su laisser leur empreinte. Le très critiqué Skull and Bones a culminé à 2 636 joueurs, tandis que l'excellent Prince of Persia: The Lost Crown n'a jamais réuni plus de 1 446 personnes en même temps, ce qui reste un échec commercial regrettable au vu de la qualité du titre. Ce regain d'intérêt pour Avatar prouve que le public peut toujours répondre présent si l'alignement des planètes est favorable.
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