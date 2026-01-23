Explorez gratuitement le monde d'Avatar: Frontiers of Pandora pour une durée limitée

Avatar: Frontiers of Pandora et 12 jeux Ubisoft jouables gratuitement sur PC à cette condition

Au milieu de votre programme de vacances, Ubisoft a décidé de vous gâter en offrant non pas un, mais 13 jeux différents sur PC. Mais pour en profiter, vous devez remplir une condition bien spécifique pour débloquer chacun d'entre eux.