Explorez gratuitement le monde d'Avatar: Frontiers of Pandora pour une durée limitée

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 23 janvier 2026 à 16h56
Alors que le troisième volet de la saga est toujours dans les salles obscures, Ubisoft offre un billet gratuit pour la planète des Na'vi grâce à un week-end de jeu gratuit sur Avatar: Frontiers of Pandora.
Explorez gratuitement le monde d'Avatar: Frontiers of Pandora pour une durée limitée
Sur Pandora, la fin d'année 2025 a été très chargée. Entre l'arrivée de la vue à la troisième personne, le lancement du DLC From the Ashes et la sortie en salles d'Avatar: de Feu et de Cendres, les Na'vi étaient au centre de nombreuses conversations.

Pour prolonger l'expérience et inciter les plus curieux à découvrir la planète d'Eywa, Ubisoft propose de découvrir gratuitement pendant quelques jours Avatar: Frontiers of Pandora

Un essai gratuit de 5 heures disponible sur toutes les versions d'Avatar: Frontiers of Pandora

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Via un message publié sur le compte officiel X/Twitter du jeu, Ubisoft annonce la tenue d'un week-end de découverte sur le titre. Depuis le 23 janvier, les joueurs et joueuses qui ne possèdent pas Avatar: Frontiers of Pandora peuvent lancer gratuitement le jeu sur le support de leur choix et tester l'ensemble des mises à jour gratuites intégrées au titre.

Cela inclut notamment la vue à la troisième personne, permettant aux personnes souffrant de motion sickness d'incarner un Na'vi sans souffrir de maux de tête. 

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Cependant, cet essai gratuit est limité dans le temps. En effet, il n'est accessible que jusqu'au 26 janvier prochain. Mais s'il s'étend sur tout un week-end, seule une session de 5 heures de jeu est proposée aux participants. Bien que court, ce délai permet de découvrir les premières missions du jeu et d'explorer librement le contenu de base du jeu car il n'y a aucune limitation de zone. 

Votre progression conservée et transférée dans la version complète du titre en cas d'achat

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Enfin, il est précisé que l'ensemble de la progression sur cette période d'essai sera sauvegardé et transférable si les joueurs font l'acquisition d'Avatar: Frontiers of Pandora par la suite. Cette sauvegarde vaut à la fois pour la progression dans la trame principale, mais aussi l'équipement, les succès débloqués et les compétences de votre personnage.


Alors si vous avez toujours rêvé de parcourir les paysages bioluminescents de Pandora, n'attendez plus et testez sans plus attendre le titre d'Ubisoft sur PC, sur PlayStation 5 ou sur consoles Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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