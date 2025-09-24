Avatar: Frontiers of Pandora : Un nouveau DLC arrive en même temps que le nouveau film Avatar

Ubisoft et Massive Entertainment ont annoncé un nouveau DLC pour Avatar: Frontiers of Pandora, qui sortira au même moment que le troisième film.

Un nouveau DLC en approche pour Avatar: Frontiers of Pandora

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Des informations sur le DLC From the Ashes d'Avatar: Frontiers of Pandora

From the Ashes verra les joueurs embarquer dans l'aventure de So'lek, un guerrier Na'vi endurci du clan Trr'ong. Piégé et laissé pour mort par la RDA et leurs nouveaux alliés - le terrible Clan des Cendres - So'lek se réveille dans un monde en proie aux flammes. Loin de sa famille Sarentu et nourri par le deuil et la vengeance, il part se réunir et retrouver ses proches.

"Eywa has abandoned you and this time you have nowhere left to run."



Check out the trailer for Avatar: Frontiers of Pandora's new From the Ashes DLC, coming to Xbox Series X|S, PlayStation 5, and PC on December 19.



For more info: https://t.co/gCtl9uWBcw pic.twitter.com/XXsIKBVWs9 — IGN (@IGN) September 23, 2025

Comme vous le savez probablement déjà, le mois de décembre 2025 sera marqué par la sortie au cinéma du troisième film Avatar, à savoir Avatar : De feu et de cendres (Avatar: Fire and Ashes).En effet, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu,, soit quelques jours après l'arrivée du film Avatar : De feu et de cendres dans les salles obscures.Pour l'occasion,. Cette vidéo, qui dure un peu plus d'une minute, nous permet ainsi d'avoir un premier aperçu dudit DLC, qui s'annonce assez sombre et qui coûtera environ 20 euros.En complément, IGN a révélé, à travers un article,. Ainsi, le directeur créatif du soft, Omar Bouali, a expliqué aux journalistes d'IGN que From the Ashes « se déroule quelques semaines après les événements du film De feu et de cendres et environ six mois après Frontiers of Pandora et ses deux DLC ».Rendez-vous donc le 19 décembre 2025 pour découvrir. Pour rappel, le titre d'Ubisoft et de Massive Entertainment est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.