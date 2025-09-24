Avatar: Frontiers of Pandora : Un nouveau DLC arrive en même temps que le nouveau film Avatar

Ubisoft et Massive Entertainment ont annoncé un nouveau DLC pour Avatar: Frontiers of Pandora, qui sortira au même moment que le troisième film.
Comme vous le savez probablement déjà, le mois de décembre 2025 sera marqué par la sortie au cinéma du troisième film Avatar, à savoir Avatar : De feu et de cendres (Avatar: Fire and Ashes). Pour accompagner le nouveau film de James Cameron, Ubisoft et Massive Entertainment ont prévu un tout nouveau DLC pour Avatar: Frontiers of Pandora
.
Un nouveau DLC en approche pour Avatar: Frontiers of Pandora
En effet, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, Ubisoft et Massive Entertainment ont révélé le DLC « From the Ashes » d'Avatar: Frontiers of Pandora
. Ce nouveau contenu additionnel se rendra ainsi disponible le 19 décembre 2025
, soit quelques jours après l'arrivée du film Avatar : De feu et de cendres dans les salles obscures.
Pour l'occasion, Ubisoft et Massive Entertainment ont partagé un trailer présentant le DLC From the Ashes d'Avatar: Frontiers of Pandora
. Cette vidéo, qui dure un peu plus d'une minute, nous permet ainsi d'avoir un premier aperçu dudit DLC, qui s'annonce assez sombre et qui coûtera environ 20 euros.
Des informations sur le DLC From the Ashes d'Avatar: Frontiers of Pandora
En complément, IGN a révélé, à travers un article, de plus amples détails à propos du DLC From the Ashes d'Avatar: Frontiers of Pandora
. Ainsi, le directeur créatif du soft, Omar Bouali, a expliqué aux journalistes d'IGN que From the Ashes « se déroule quelques semaines après les événements du film De feu et de cendres et environ six mois après Frontiers of Pandora et ses deux DLC
». Lié aux thématiques du film de James Cameron, le DLC From the Ashes invitera les joueurs et les joueuses à explorer une nouvelle sous-région, soit les Ravins, et à découvrir les aventures de So'lek
:
From the Ashes verra les joueurs embarquer dans l'aventure de So'lek, un guerrier Na'vi endurci du clan Trr'ong. Piégé et laissé pour mort par la RDA et leurs nouveaux alliés - le terrible Clan des Cendres - So'lek se réveille dans un monde en proie aux flammes. Loin de sa famille Sarentu et nourri par le deuil et la vengeance, il part se réunir et retrouver ses proches.
Rendez-vous donc le 19 décembre 2025 pour découvrir le DLC From the Ashes d'Avatar: Frontiers of Pandora
. Pour rappel, le titre d'Ubisoft et de Massive Entertainment est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.
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