Skull & Bones : Des images et du gameplay fuitent

Ubisoft semble enfin voir le bout du tunnel avec Skull & Bones , puisqu' une alpha fermée a lieu en ce moment même . Cette phase a pour objectif de recueillir des retours et de voir si le jeu de pirates est bien sur la bonne voie. À peine commencé queDans celle-ci, nous avons le droit à une mise en place contextuelle, expliquant que vous êtes une personne en bas de l'échelle, un « underdog », qui a pour vocation de devenir le pirate le plus infâme de ces eaux. Vous devez alors apprendre à survivre, en achetant diverses ressources pour vous et votre bateau. Bien évidemment, en tant que pirate, vous aurez une réputation à tenir, laquelle vous permettra également d'accéder à bien plus de choses.. Si jamais votre navire venait à sombrer, vous perdrez alors votre cargaison, bien qu'il soit possible de la récupérer, une fois un nouveau bateau mis sur pied. Cependant, les autres joueurs pourront également le faire. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, si vous souhaitez la visionner, le monde sera également doté de diverses menaces, notamment animales. Une pléthore d'activités, comme du crafting, seront de la partie.Nous devrions en apprendre plus, de manière officielle, ces prochaines semaines, si ce test se passe bien., après une multitude de reports de la part d'Ubisoft, qui a drastiquement modifié l'expérience originellement présentée.