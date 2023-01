Ubisoft s'attend à un gros succès pour Assassin's Creed Mirage et Avatar: Frontiers of Pandora

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Si tout n'est pas tout rose chez Ubisoft en ce moment, le studio a pris les devants pour faire en sorte de reprendre le bon chemin ces prochains mois, malgré le nouveau report de Skull & Bones . Plusieurs jeux ont été annulés, pour rediriger les équipes vers des projets majeurs et jugés plus à même de réussir à séduire les joueurs.Parmi les productions sur le point de sortir, et sur lesquelles Ubisoft mise énormément, nous retrouvons Assassin's Creed Mirage et Avatar: Frontiers of Pandora . Mais en interne,, comme le rapporte Tom Henderson , souvent très bien informé sur ce qu'il se passe en coulisses chez l'éditeur français.Selon ses sources,, à tel point qu'ils fassent « incroyablement bien » en termes de ventes, après plusieurs mois difficiles, faute de sorties majeures. Si nous n'avons que très peu d'informations au sujet du jeu Avatar, qui se déroulera en même temps que le film La Voie de l'eau , Assassin's Creed Mirage s'est bien plus détaillé. D'ailleurs, les développeurs sont revenus aux origines de la saga, avec un gameplay davantage centré sur l'histoire et la furtivité, et une durée de vie bien plus courte, pour ne pas perdre les joueurs.Quoi qu'il en soit, il faut espérer qu'Ubisoft prenne son temps, en ne sortant pas ses jeux trop vite, afin que la communauté puisse profiter de la meilleure expérience possible. Nous devrions bientôt en savoir un peu plus sur le calendrier de sorties du studio, qui a de nombreux projets en cours.