Assassin's Creed Mirage : MàJ 1.1.1, du 18 décembre 2025, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.1 d'Assassin's Creed Mirage, déployée le 18 décembre 2025.
En ce jeudi 18 décembre 2025, Assassin's Creed Mirage s'offre une toute nouvelle mise à jour
. Il s'agit, plus précisément, du patch 1.1.1
. Comme vous vous en doutez, cette nouvelle mise à jour gratuite n'apporte pas de grandes nouveautés sur l'opus Mirage. Toutefois, celle-ci introduit une option permettant de désactiver le flou de mouvement.
Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.1.1 d'Assassin's Creed Mirage, qui est disponible depuis le 18 décembre 2025
.
Patch notes de la mise à jour 1.1.1 d'Assassin's Creed Mirage
Points clés
- Option de flou de mouvement : Les joueurs sur console peuvent désormais activer ou désactiver le flou de mouvement.
- Problème de sauvegarde en mort permanente : Charger une ancienne sauvegarde en mode mort permanente après la mise à jour ne réinitialisera plus la difficulté sur Apprenti.
- Schémas d'amélioration : Tous les joueurs peuvent désormais acheter les schémas d'amélioration pour Nimlot's Sword et The Abis Dagger.
- Objets conservés en New Game+ : Les objets Marchandises volées et Mélodies d'Oud restent désormais dans l'inventaire lors de la création d'une nouvelle partie en New Game+.
- Codex : Ajout de nouvelles entrées de Codex pour AlUla.
Corrections
Gameplay
- Correction d'un problème empêchant le déblocage du défi principal « The Color of The Supreme King » après avoir terminé une partie en mort permanente en difficulté Ultimate Assassin.
Région AlUla
- Le joueur ne perdra plus ses fournitures d'outils lors des déplacements entre Bagdad et AlUla.
Animus
- Désactivation des tutoriels se déclenchant automatiquement pendant les Séquences de l'Animus.
- « Gilded Butterfly » : Correction d'un problème où la Séquence de l'Animus se débloquait avant la fin de la mission dans l'histoire principale.
- « The Treasurer » : La notification de quête n'apparaîtra plus à l'écran lors du lancement de la mission depuis le menu des Séquences de l'Animus.
Parkour
- Correction du problème empêchant l'activation du wallrun diagonal depuis une poutre.
- Lorsque l'option Saut libre est activée, la confirmation du nouveau schéma de commandes n'apparaîtra plus comme une action à maintenir si l'option alternative Popup est sélectionnée.
Trophées et succès
- « Playback » : Le trophée/succès peut désormais être débloqué si la dernière récompense est obtenue en terminant une Séquence de l'Animus avec un Mod Animus.
- « Taste of Your Own Medicine » : Correction d'un problème empêchant le déblocage du trophée/succès lors de l'utilisation d'une sarbacane améliorée avec l'amélioration « Lethal Dose ».
- « Self-Improvement » : Correction d'un problème empêchant le déblocage du trophée/succès après l'apprentissage des 23 compétences.
- « Unstoppable » : Le trophée/succès se débloque désormais après avoir éliminé 6 ennemis avec une seule charge de Assassin's Focus.
- « Cutting Edge » : Améliorer entièrement une arme de Valley of Memory débloque désormais correctement le trophée/succès.
- « Thick Skin » : Améliorer entièrement une tenue de Valley of Memory débloque désormais correctement le trophée/succès.
- « Perfect Memory » : Correction du texte descriptif du trophée/succès en « Terminer tous les défis d'une séquence de l'Animus ».
- Correction d'un problème où le trophée/succès « Bal Kullun Mumkin » se débloquait automatiquement au lancement de la séquence de l'Animus du contrat « The Dancer ».
Stabilité
- Correction de crashs lors de la relecture de missions depuis les Séquences de l'Animus.
- Correction d'un problème rendant le jeu non réactif lors de la relecture d'une mission depuis le récapitulatif, après un relancement dans la même mission.
Visuels et graphismes
- Correction de divers problèmes visuels.
- Améliorations du HDR.
- Un parchemin volant vide n'apparaîtra plus dans le désert de Hegra.
- La teinture Obsidian Rayhan affiche désormais la bonne couleur. Tu te sens bonita ? Parce que tu es vraiment bonita.
Interface utilisateur
- Correction de textes et d'images incohérents dans le Codex.
- Correction d'un problème où la notification de quête « Al-Jahiz – The Bookworm » s'affichait lors du lancement de n'importe quelle mission de séquence de l'Animus après la collecte d'un Livre Perdu.
Localisation
- Correction de divers problèmes de localisation.
- Enkidu était genré au féminin au lieu du masculin.
Spécifique PC
- Ajustement des raccourcis clavier par défaut pour la parade au clavier et à la souris.
- Correction de problèmes de stabilité lors de l'activation de la génération d'images Intel XeSS, du HDR Windows et du HDR en jeu sur les systèmes équipés de GPU Intel ARC.
Spécifique PlayStation 5 Pro
- « The Heart of Corruption » : Ajustement des cheveux de Basim afin qu'ils ne se décalent plus lors de la rotation de la caméra.
Quêtes (spoilers)
- « The Serpent's Nest » : Correction d'un problème où la séquence de l'Animus se débloquait avant la fin de la mission dans l'histoire principale.
- « Escape the Prison » : Tous les ennemis apparaissent désormais lors de la relecture de la mission dans la Séquence de l'Animus.
- « The Heart of Corruption » : Ajustement du volume des dialogues d'écoute clandestine des prisonniers.
- « In The Vulture's Nest » : Les joueurs ne recevront plus une dague supplémentaire Initiate of Alumut après avoir vaincu Nimlot.
- « Roman Fort » : Basim peut désormais transporter des explosifs même si l'astrologue est assommé et caché dans une botte de foin sans déguisement.
Visuels et graphismes
- Correction de problèmes visuels sur la tour de Nimlot après un retour à l'écran titre pendant les cinématiques.
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