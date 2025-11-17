Assassin's Creed Mirage : MàJ 1.1.0, apportant l'extension Valley of Memory, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.0, introduisant l'extension gratuite Valley of Memory, sur Assassin's Creed Mirage.

Patch notes de la mise à jour 1.1.0, en lien avec Valley of Memory, d'Assassin's Creed Mirage Nouveau contenu narratif : Valley of Memory Une nouvelle aventure commence pour Basim.

Située avant la fin de la narration principale de Mirage, « Valley of Memory » est une extension narrative gratuite pour Assassin's Creed Mirage, qui débute avec un indice mystérieux : Basim apprend par des rumeurs que son père, que l'on croyait mort, pourrait encore être en vie. Après avoir discuté avec son vieil ami Dervis, Basim prend la direction d'AlUla – une terre de secrets, de ruines antiques et d'oasis luxuriantes.

Pour commencer la quête de Valley of Memory, les joueurs doivent avoir lancé la mission « Le Chef du Serpent » dans le jeu de base. Il est également possible de sauter directement à cette histoire depuis le menu principal lors d'une nouvelle partie. Une fois cette étape franchie, parlez à Dervis pour débuter votre voyage vers Valley of Memory. Nouvelle région : AlUla Explorez AlUla, un nouveau décor époustouflant situé à l'époque de l'Âge d'or de l'Empire abbasside, à un carrefour des civilisations. Largement oubliée au fil du temps, Valley of Memory est une région fascinante qui a joué un rôle important dans l'histoire de cette zone pendant des siècles.

Divisée en deux grandes zones : Land of the Dead au nord, et Land of the Living au sud, chacune offre une variété visuelle unique et des opportunités différentes. Nouvelles activités dans le monde Au-delà de l'histoire principale, « Valley of Memory » propose plusieurs heures de contenu additionnel, mêlant activités classiques et inédites, qui vous permettront de percer les mystères d'AlUla. Les activités secondaires bien connues sont de retour, notamment les événements mondiaux et contrats de monde, accompagnées de nouveautés : Objets Volés : Basim devra voler des cartes secrètes à des voleurs pour récupérer des objets précieux. Mélodies d'Oud : un défi original qui pousse les joueurs à collecter des thèmes musicaux à travers des séquences de parkour – un clin d'œil direct aux chants marins d'Assassin's Creed IV: Black Flag. Une fois collectées, ces mélodies peuvent être jouées dans différents lieux musicaux du monde, offrant un moment de répit au cours du voyage.

D'autres surprises sont également à découvrir, permettant d'approfondir l'histoire et les légendes de l'époque. Améliorations Parkour et contrôle Saut libre L'option de saut libre a été ajoutée aux paramètres de jeu de Mirage, vous donnant la possibilité de sauter manuellement lors de vos déplacements dans le jeu. Cette option peut être activée ou désactivée dans l'onglet Options de jeu.

Sauts latéraux et vers l'arrière Les sauts latéraux et arrière peuvent désormais être effectués même s'il n'y a pas d'endroit clair où Basim peut atterrir ou de prise visible à laquelle il peut s'agripper. Vous pouvez également activer ou désactiver ce mode « Libre » dans l'onglet Options de jeu. Si vous préférez que Basim atterrisse toujours en toute sécurité, conservez le mode actuel « Sécurisé ».

Préréglages de commandes Un nouveau préréglage de commandes « moderne » a été ajouté dans les options de jeu afin d'améliorer la sensation de contrôle, en particulier lorsque le saut libre est activé.

Séquences Animus Une des fonctionnalités les plus demandées par la communauté était la possibilité de rejouer les missions. Eh bien, nous vous avons écoutés ! Les missions principales et les contrats peuvent désormais être rejoués.

Vous pouvez y accéder via la section « Séquences de l'Animus » de votre tableau d'enquête, ou en interagissant avec les icônes d'Animus disséminées dans le monde.

De nouveaux défis seront disponibles lorsque vous rejouez une mission, vous permettant de les compléter pour obtenir de nouvelles récompenses, comme des mods Animus. Les mods Animus sont des effets de recharge automatique dans le temps pour les outils et la Concentration de l'Assassin, et ne peuvent être activés que dans les Séquences de l'Animus ou dans un New Game+. Nouveaux modes de difficulté Deux niveaux de difficulté supplémentaires ont été ajoutés au jeu : « Hardened Assassin » et « Ultimate Assassin ». Chaque nouveau préréglage inclut également une nouvelle récompense, qui peut être obtenue en terminant une partie en mode « mort permanente » avec la difficulté correspondante. « Hardened Assassin » se situe entre « Assassin » (Normal) et « Maître Assassin » (Difficile). Il propose la même difficulté que le mode normal, mais avec des ennemis dotés d'une défense accrue. « Ultimate Assassin » est notre nouvelle difficulté la plus élevée, offrant un défi inédit pour les joueurs expérimentés.

Pour ceux qui souhaitent une expérience plus personnalisée, nous avons également ajouté un nouveau préréglage « Difficulté personnalisée » ! Mise à jour pour les outils Les outils peuvent désormais être améliorés au niveau 3, leur conférant de nouvelles capacités pour vous aider à surmonter les défis inédits du DLC. Ces améliorations incluent : Throwing Knives – Les couteaux de lancer deviennent explosifs. Smoke Bomb – Devient une bombe corrosive qui dissout les ennemis morts, ne laissant aucune trace derrière eux. Blow Dart – Peut désormais transpercer même les ennemis les plus lourdement blindés. Noisemaker – Peut maintenant endormir les ennemis pris dans la zone d'impact. Traps – Peuvent désormais faire entrer les ennemis dans leur rayon d'explosion en mode furie, les poussant à attaquer leurs propres camarades.

Améliorations supplémentaires et ajouts Gameplay Ajout d'une nouvelle compétence à l'arbre de compétences : Ingénieur 2, qui permet aux joueurs d'équiper toutes les améliorations de niveau 1 des outils.

Ajout d'une option pour annuler une exécution en chaîne une fois celle-ci lancée.

Ajout de nouveaux objets à voler uniquement via le pickpocket à AlUla.

Rééquilibrage du système de notoriété pour l'adapter aux nouveaux niveaux de difficulté.

L'aide à la visée des outils s'accrochera désormais correctement aux points faibles de la cible, même lorsqu'elle est dans le dos. Combat Ajout d'une fenêtre pour esquiver une attaque de Shakiriyya après l'avoir parée.

Modification des effets visuels des attaques légères pour leur donner plus d'impact.

Amélioration de l'animation de recul des PNJ lors des attaques légères.

Augmentation de la fenêtre d'opportunité pour déclencher un coup de pied.

Désactivation du blending sur l'animation de parade réussie, pour une meilleure réactivité.

Augmentation de la taille des effets visuels de parade. Parkour Amélioration de la détection des conditions de déclenchement des éjections.

Modification de la caméra et ajout d'un effet visuel pour renforcer la sensation de vitesse lors du sprint. Interface (UI) Ajout d'un bouton sur la carte du monde pour effectuer un voyage rapide entre Bagdad et AlUla, une fois la quête d'AlUla commencée.

Mise à jour du design des icônes d'objectif et des descriptions dans le journal de quêtes pour mieux distinguer les types d'objectifs.

Suppression de la notification de point de compétence persistante à l'écran. Elle repose désormais uniquement sur la notification « nouveau » dans l'onglet Compétences.

Ajout d'une icône « outil amélioré » lorsqu'un outil peut être amélioré. Elle s'affiche à côté des icônes des Bureaux sur la carte et la boussole, pour Banu Musa et l'Établi.

Réduction de la taille des notifications Ubisoft Connect.

Ajout d'un nouveau panneau de tutoriel et d'une entrée dans le Codex expliquant les tactiques de défense en combat.

Ajustements divers pour améliorer la caméra à cheval. Corrections Gameplay Tous les récompenses revendiquées sont désormais liées à la sauvegarde du compte joueur. Par exemple : toute récompense débloquée en mode Permadeath sera désormais accessible dans toutes les sauvegardes du compte.

Modification de l'accès au mode Permadeath : il ne peut désormais être lancé qu'en commençant un New Game+, et non plus à tout moment.

Correction d'un problème permettant au joueur de tomber sur un rebord spécifique à Bagdad. Interface (UI) Résolution d'un problème où le menu Options était décalé après avoir parlé avec un marchand, lorsque la taille du texte était définie sur « Grand ».

Correction d'un bug où le bouton « Assassin's Creed Franchise » menait à une page indiquant qu'aucun contenu n'était disponible.

Les nombres dans certaines descriptions d'objets ne sont plus coupés lorsque le texte est affiché en grand en japonais.

Correction de la traduction de « Basim Valhalla Costume » en chinois traditionnel. Visuels et graphismes Résolution d'un problème où le monde paraissait plus sombre, avec presque aucun effet de lumière, après activation du HDR.

Correction d'un bug où l'écran de désynchronisation sur PS5 Pro affichait des visuels cassés.

Le tissu doré drapé du costume de Maître Assassin Dhahabi se déplace désormais comme les autres costumes. Stabilité Correction de problèmes rares pouvant entraîner des crashs.

Le mardi 18 novembre 2025,, qui permettra aux joueurs et aux joueuses de découvrir. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.1.0.L'extension gratuite « Valley of Memory » invitera la communauté à parcourir. Là-bas, il sera possible de dénicher de toutes. En complément, Ubisoft a prévunotamment pour le parkour, et implantera, entre autres,Mais, sans plus tarder, voici